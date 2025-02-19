Експрезидента Бразилії офіційно звинувачено у спробі отруїти конкурента

У 2022 році команда Болсонару готувала держпереворот

Генеральна прокуратура Бразилії офіційно висунула колишньому президенту країни Жаїру Болсонару звинувачення у спробі організації державного перевороту та намірах отруїти свого політичного конкурента, чинного главу держави Луїса Інасіо Лулу да Сілву. Як повідомляє CNN, Болсонару та ще понад 30 осіб є фігурантами справи про змову з метою дискредитації і скасування результатів президентських виборів 2022 року.

За версією прокуратури, всі вони у 2021 році організували інформаційну кампанію, щоб підірвати довіру суспільства до електронного голосування. А у 2022 році Болсонару зустрічався з послами та дипломатичними представниками іноземних країн у Бразилії та розповідав їм про наміри його опонентів фальсифікувати результати голосування, – аби в такий спосіб підготувати міжнародне співтовариство до неприйняття результатів виборів.

До того, обвинувачення стверджує, що схвалений Болсонару план державного перевороту передбачав отруєння чинного президента Бразилії Лули да Сілви – на той час його суперника на президентських виборах. А остання спроба скасувати результати голосування відбулася 8 січня 2023 року, коли змовники нібито заохочували прихильників Болсонару до масштабних насильницьких акцій.

Нагадаємо, 31 жовтня 2022 року на виборах президента Бразилії переміг Луїс Інасіо Лула да Сілва. Болсонару одразу заявив, що не визнає результатів, і наполягав, що під час голосування сталися численні технічні помилки.

У листопаді 2022-го у Бразилії сталися масштабні протести проти обрання да Сілви. Їхні учасники блокували дороги та зупиняли рух транспорту.

Главком повідомляв, що Жаїр Болсонару, ще за часів свого президентства, ймовірно, підробив довідку про щеплення проти Covid-19, – аби мати можливість виїздити за кордон.