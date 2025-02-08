Вибори під час війни? Глава «Опори» попередила про загрозливий сценарій

Айвазовська: «Грузинський сценарій для нас дуже реалістичний»

Для України сценарій, за яким у Грузії відбуваються політичні процеси, дуже реалістичний. Про це зауважила Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Нам треба бути готовими, що грузинський сценарій для нас дуже реалістичний. Ми пережили за ці роки війни набагато страшнішу трагедію. Запит на мир може трансформуватись в політичні проєкти, які будуть вам говорити: «ми за мир, ми проти війни, ми проти Росії навіть, але давайте шукати не шлях до ЄС чи НАТО, а свою окрему безпечну історію розвитку і згодом порозуміння»», – зауважила голова «Опори».

Як зауважує Айвазовська, у випадку Грузії після війни, влада озвучувала тези, що країна не повинна більше створювати проблем для Росії. За її словами, мета полягала в тому, щоб не «будити звіра»:

«Але не будити звіра – це інколи означає прийняти його в овечій шкурі».

Айвазовська стверджує, що проросійські групи стали голоснішими. За її словами, вони вже не практикують самоцензуру, яка існувала на певному етапі війни, зокрема в 2022 році. Тоді, як зауважує Айвазовська, медіа були більш стриманими і антикорупційні, неурядові організації мали фокус уваги на допомозі країні для аудиторії за кордоном, щоб її отримувати.

«Тому на основне питання «вам зброю чи антикорупцію», відповідали – «зброю першочергово». Зараз ця угода розірвана. Ті, хто мають голос, інколи використовують його не з метою допомогти Україні вистояти, зробити реальну реформу чи звернути увагу на реальну проблему, а щоб підняти хайп і впізнаваність. Це вже повноцінний політичний процес, мета якого розділити людей на своїх і чужих», – сказала голова «Опори».

Ольга Айвазовська зазначила, що перше, що відбувається в таких умовах – це сегментація. Виникає розподіл на «своїх» та «чужих», а також з'являється група «болото» – ті, хто не визначився:

«Перше, що відбувається, сегментація. Це свій, це чужий, а це, як політтехнологи люблять казати, «болото» – ті, які не визначились. Будь-яка кампанія направлена саме на цю групу. І з нею найбільше потрібно працювати: пояснювати, хто є хто, чи це дійсно звір, чи це вівця. Історія страху війни породжує нераціональні рішення, які неможна допустити на перших повоєнних виборах».

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Також посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.