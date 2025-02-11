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Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото)
колаж: glavcom.ua

Андрій Богдан стрімко розпочав політичну карʼєру біля Зеленського, а менш ніж за рік пішов з посади

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан двічі змінив на сторінці Facebоok своє головне фото, і двічі – на Ілона Маска. Таким чином, ймовірно, натякаючи, на схожість їхньої політичної карʼєри.

Спершу 7 лютого Богдан поставив на головну – світлину Ілона Маска. Це зібрало понад 140 коментарів.

Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото) фото 1
фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан-100001919342118/

А згодом, скориставшись фотошопом, ніби поєднав в одну світлину обличчя Маска та себе.

Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото) фото 2
фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан-100001919342118/

Так, Богдан перебував на посаді з 25 червня 2019-го по 11 лютого 2020 року і відповідав за комунікацію, правові та політичні питання. Тоді він всюди був із Зеленським на початку його президентства, що доводили численні фото на заходах. «Нерозлучність» Зеленського та Богдана, які всюди з’являлися разом, тоді спровокували навіть хвилю інтернет-мемів.

«Аж надто безцеремонна поведінка Богдана, який відверто хизується впливом на президента, дуже часто проявляється на публічних заходах за участю Зеленського. Так, у ніч парламентських виборів у штабі «Слуги народу» Богдан виконував роль прессекретаря Зеленського», – йшлося у матеріалі «Главкома» «Віцепрезидент Богдан. Хто насправді керує країною?».

Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото) фото 3
фото з відкритих джерел

У 2019 році призначення Богдана навіть оскаржили у Верховному суді, а петиції за звільнення Богдана набирали необхідні 25 тис. голосів. Все ж у лютому 2020 року Зеленський звільнив Богдана, що стало «першим тектонічним зсувом в команді Володимира Зеленського», писав «Главком».

Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото) фото 4
фото з відкритих джерел

Ілон Маск під час передвиборчої агітації Трампа також часто зʼявлявся із ним на публіці та різних виступах. І коли Трамп виграв вибори стало відомо, що новий урядовий орган під назвою «Департамент ефективності уряду» очолить саме Маск. Основна мета цього департаменту – зменшення масштабів федеральної бюрократії та підвищення ефективності роботи урядових установ.

Трамп нещодавно розповів про повноваження Маска. «Ілон не може і не буде нічого робити без нашого схвалення. І ми дамо йому дозвіл там, де це доречно. Там, де це недоречно, ми цього робити не будемо», – підкреслив Трамп.

Згодом прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Ілон Маск офіційно отримав від адміністрації президента Дональда Трампа статус «спеціального урядового співробітника», який нібито дозволяє бізнесмену цілком легально займатися державними справами.

Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото) фото 5
фото з відкритих джерел

У США Ілона Маска навіть назвали «тіньовим президентом» США після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду.

Люди у коментарях також погодилися, що стрімка карʼєра Богдана, яка тривала менше року, ймовірно, може наздогнати й Маска, який розпочав свою діяльність.

Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото) фото 6
скриншот: facebook.com/p/Андрей-Богдан-100001919342118/
Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото) фото 7
скриншот: facebook.com/p/Андрей-Богдан-100001919342118/
Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото) фото 8
скриншот: facebook.com/p/Андрей-Богдан-100001919342118/

Нагадаємо, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.

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Теги: вибори інтернет фінансування Ілон Маск Андрій Богдан звільнення

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