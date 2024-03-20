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Експрезидент Бразилії потрапив у скандал через вакцинацію проти Covid-19

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експрезидент Бразилії потрапив у скандал через вакцинацію проти Covid-19
Як зазначають правоохоронці, Жаїра Болсонару хотів створити враження, нібито він і його 12-річна донька отримали вакцину проти Covid-19
фото з відкритих джерел

Згідно з даними слідства, у 2022 році Болсонару, перебуваючи на посаді президента, вніс неправдиві дані в державну систему охорони здоров’я

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у підробленні довідки про те, що він зробив щеплення проти Covid-19. Сертифікат про вакцинацію потрібен був йому для виїзду за кордон. Про це пише AP.

Згідно з даними слідства, у 2022 році Болсонару, все ще перебуваючи на посаді президента, звернувся до свого помічника Мауро Сіда з проханням внести неправдиві дані в державну систему охорони здоров’я, щоб створити враження, нібито він і його 12-річна донька отримали вакцину проти Covid-19.

Сід сказав поліції, що доручив комусь зробити це, а потім роздрукував сертифікати в президентському палаці 22 грудня та особисто передав їх Болсонару. Окрім Сіда, ще 15 людей фігурують у справі про участь у цій схемі.

Адвокат Болсонару назвав звинувачення «абсурдним».

«Весь світ знає особисту думку Болсонару щодо вакцинації. Перебуваючи на посаді президента, він був повністю звільнений від надання будь-яких сертифікатів під час своїх поїздок», – сказав він.

У травні минулого року бразильська поліція провела обшук в будинку експрезидента в межах розслідування цієї справи. Тоді Болсонару сказав журналістам, що він не був щеплений від Covid-19, а його картка вакцинації не була підроблена.

CNN пише, що у 2021 році президент Бразилії публічно знехтував вимогою ООН до іноземних делегацій проходити вакцинацію перед входом до її штаб-квартири в Нью-Йорку. Кілька членів його делегації пізніше дали позитивний результат на вірус.

Якщо генпрокуратура вирішить направити обвинувальний висновок щодо Болсонару у Верховний суд, 68-річному політику може загрожувати від 2 до 12 років за ґратами. Іншим фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня скасувала статус пандемії Covid-19.

Теги: Бразилія президент епідемія хвороба

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