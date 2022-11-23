Болсонару оскаржив результати виборів президента у Бразилії – Reuters

Болсонару офіційно ще не визнав своєї поразки

Жаїр Болсонару, який програв вибори президента Бразилії, оскаржує їх результати через нібито технічні неполадки. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що команда Болсонару вказує на нібито виявлені «ознаки невиправних неполадок» у деяких машинах для прийому бюлетенів під час другого туру виборів.

«Утім закиди Болсонару навряд матимуть результат, оскільки перемога іншого кандидата вже була затверджена Верховним виборчим судом та визнана провідними бразильськими політиками й міжнародними союзниками. Утім, вони можуть заохотити малий, але відданий протестний рух, який досі відмовляється приймати результат», – йдеться у повідомленні.

У Верховному виборчому суді, до якого було подано скаргу на результати виборів, зобов’язали юристів Болсонару надати докази протягом 24 годин, аби скаргу не було відкинуто.

Зазначимо, що Болсонару офіційно ще не визнав своєї поразки, але уповноважив уряд розпочати процедуру передачі повноважень.

Нагадаємо, у Бразилії 31 жовтня завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва. У другому турі його підтримали 50,8% громадян. Він обійшов свого конкурента Жаіра Болсонару, що набрав 49,1%. В абсолютних числах різниця склала понад два мільйони голосів при явці близько 80%.

Лула да Сілва керував Бразилією з 2003 до 2011 року. У 2018 році його було засуджено за корупцію, що не дозволило йому балотуватися на новий термін. У березні минулого року вирок скасували.

Після оголошення результатів виборів у бразильському Ріо-де-Жанейро спалахнули протести.