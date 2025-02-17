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Контррозвідка Латвії зробила заяву про участь Білорусі у війні проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Контррозвідка Латвії зробила заяву про участь Білорусі у війні проти України
Співпраця Лукашенка з Кремлем слугує гарантією президентських повноважень, що дає йому змогу утримувати владу
фото з відкритих джерел

Наразі режим Лукашенка залишається стабільним

Участь Білорусі в розв'язаній Росією війні в Україні в осяжному майбутньому є малоймовірною. Такі дії можуть істотно загрожувати становищу білоруського диктатора Олександра Лукашенка та внутрішньополітичній стабільності в країні. Такого висновку дійшло латвійське Бюро із захисту Конституції, яке виконує функції контррозвідки, повідомляє Delfi.

Фахівці бюро вважають, що наразі режим Лукашенка залишається стабільним. Зазначається, що це досягається здебільшого за рахунок репресій і обмеження свободи слова. Втім, залежність Мінська від Москви зростає, як і вплив Росії на Білорусь. Російські інтереси продовжують домінувати у зовнішній політиці країни.

У бюро наголошують: цілком імовірно, що багато що з інструментів російського впливу в Білорусі збережеться навіть після відходу Лукашенка і російського «фюрера» Володимира Путіна. Окрім того, парламентські та президентські вибори 2024 і 2025 років показали, що режим, як і раніше, контролює ситуацію в Білорусі.

Торік у Білорусі продовжували посилюватися репресії з боку органів безпеки щодо опозиційних діячів та їхніх родичів. Тим часом опозиція продовжувала проявляти активність, але низький рівень інтересу до діяльності демократичних сил можна пояснити низкою причин. Своєю чергою, РФ також докладала зусиль щодо тіснішої інтеграції Білорусі в систему єдиної держави.

За оцінкою контррозвідки, малоймовірно, що Білорусь у доступному для огляду майбутньому буде безпосередньо залучена до війни Росії проти України, оскільки це може істотно підірвати внутрішньополітичну стабільність країни і позиції Лукашенка, особливо з огляду на сильне суспільне неприйняття прямої участі білоруських військових у бойових діях.

Співпраця Лукашенка з Кремлем слугує гарантією президентських повноважень, що дає йому змогу утримувати владу і забезпечувати стабільність свого режиму. Однак білоруський диктатор усвідомлює, що така підтримка ставить під загрозу його здатність і надалі керувати країною, тому Лукашенко дедалі більше занепокоєний необхідністю зменшити ізоляцію Білорусі від Заходу, щоб урівноважити російський вплив, ідеться в доповіді.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, ймовірно, готують «велику угоду» із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Йому пропонують послаблення санкцій в обмін на «перепочинок поза орбітою Росії».

Раніше Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України. 

Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі заявило про початок перевірки бойової готовності армії, у межах якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання війни в Україні є розміщення білоруських миротворців.

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Теги: Білорусь вибори Олександр Лукашенко путін репресії президент опозиція диктатор обмеження

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