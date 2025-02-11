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Агенти Росії намагалися встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ на фронт

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Агенти Росії намагалися встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ на фронт
При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер
фото: Служба безпеки України, Facebook

Окупанти дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, який шукав «легкі» гроші на Телеграм-каналах

Служба безпеки затримала на Кіровоградщині агента РФ та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за військовою технікою Сил оборони. Про це повідомляє пресцентр СБУ

Зазначається, що для виконання ворожого завдання фігуранти мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

У такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах нашої держави. Для своїх цілей окупанти дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, який шукав «легкі» гроші на Телеграм-каналах.

За інформацією СБУ, після вербування молодик прибув на Кіровоградщину, де приступив до збору даних про місця базування та руху військових колон. До підривної діяльності агент залучив 17-річного мешканця регіону, якого використав «втемну» та пообіцяв «швидкий» заробіток.

За вказівкою агента неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінків, він намагався закріпити на ньому «маячок».

У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно українська спецслужба затримала основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього.

СБУ повідомила, що при обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер, яким вони збирались «обладнати» автомобіль ЗСУ.

При обшуках у затриманих було вилучено GPS-трекер, яким вони збирались «обладнати» автомобіль ЗСУ
При обшуках у затриманих було вилучено GPS-трекер, яким вони збирались «обладнати» автомобіль ЗСУ
фото: Служба безпеки України, Facebook
При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності
При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності
фото: Служба безпеки України, Facebook
Агенти Росії намагалися встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ на фронт фото 1
фото: Служба безпеки України, Facebook

Також під час розслідування було встановлено, що 20-річний агент додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ. Для конспірації агент подобово орендував житло, а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний чат у месенджері.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Неповнолітній фігурант співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, у Харківській області Служба безпеки затримала двох агентів російської  воєнної розвідки. Чоловік та жінка працювали у парі та прикидалися волонтерами. Агентами ГРУ були безробітний місцевий мешканець та його співмешканка. Вони коригували ракетно-бомбові удари росіян по Харкову та його околицях. Для того, щоб їх не розкрили видавали із себе волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. Крім того, на власному подвір’ї обладнали імпровізований «притулок». Пара їздила по Харківській області, нібито шукаючи покинутих тварин, але займалися зовсім іншим – фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед цілей були запасні пункти дислокації та блокпости, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені військові.

Раніше Служба безпеки України затримала ще одну російську інформаторку, яка «зливала» ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині.

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Теги: окупанти гроші слідство автомобіль житло розслідування державна зрада ворог зрада СБУ

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