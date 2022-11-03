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Вибори у Бразилії: авто таранить людей, а президент Болсонару закликає громадян розійтись (фото, відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вибори у Бразилії: авто таранить людей, а президент Болсонару закликає громадян розійтись (фото, відео)
Болсонару закликає мітингувальників протестувати по-іншому
фото: скріншот з відео

Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликає мітингувальників розблокувати автомагістралі країни

Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликав прихильників, які виступають проти результатів президентських виборів, розблокувати автомагістралі країни та протестувати «по-іншому». Про це повідомляє «Главком».

«Прошу вас розчистити дороги. Протестуйте інакше. Я вважаю, що це не є частиною нашої демократії», – заявив Болсонару.

У бразильському Ріо-де-Жанейро продовжуються протести через результати президентських виборів, на яких переміг лівий кандидат Лула да Сілва і програв нинішній президент Жаїр Болсонару.

Під час протестів прихильники Болсонару – водії вантажівок та фермери – захоплюють шосе та паралізують рух.

Вони вимагають заарештувати президента Лулу, який переміг на виборах, заявляючи: «Ми не дозволимо корумпованому злочинцю керувати нами!»

Під час протестів негативно проявив себе й прихильник новообраного президента Бразилії Лули да Сілви, який навмисно в'їхав на швидкості у натовп мітингуючих прихильників Жаїра Болсонару. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Бразилії 31 жовтня завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва. У другому турі його підтримали 50,8% громадян. Він обійшов свого конкурента Жаіра Болсонару, що набрав 49,1%. В абсолютних числах різниця склала понад два мільйони голосів при явці близько 80%.

Лула да Сілва керував Бразилією з 2003 до 2011 року. У 2018 році його було засуджено за корупцію, що не дозволило йому балотуватися на новий термін. У березні минулого року вирок скасували.

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Теги: Бразилія вибори

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