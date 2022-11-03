Вибори у Бразилії: авто таранить людей, а президент Болсонару закликає громадян розійтись (фото, відео)
Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликає мітингувальників розблокувати автомагістралі країни
Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликав прихильників, які виступають проти результатів президентських виборів, розблокувати автомагістралі країни та протестувати «по-іншому». Про це повідомляє «Главком».
«Прошу вас розчистити дороги. Протестуйте інакше. Я вважаю, що це не є частиною нашої демократії», – заявив Болсонару.
У бразильському Ріо-де-Жанейро продовжуються протести через результати президентських виборів, на яких переміг лівий кандидат Лула да Сілва і програв нинішній президент Жаїр Болсонару.
Під час протестів прихильники Болсонару – водії вантажівок та фермери – захоплюють шосе та паралізують рух.
Вони вимагають заарештувати президента Лулу, який переміг на виборах, заявляючи: «Ми не дозволимо корумпованому злочинцю керувати нами!»
Під час протестів негативно проявив себе й прихильник новообраного президента Бразилії Лули да Сілви, який навмисно в'їхав на швидкості у натовп мітингуючих прихильників Жаїра Болсонару. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, у Бразилії 31 жовтня завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва. У другому турі його підтримали 50,8% громадян. Він обійшов свого конкурента Жаіра Болсонару, що набрав 49,1%. В абсолютних числах різниця склала понад два мільйони голосів при явці близько 80%.
Лула да Сілва керував Бразилією з 2003 до 2011 року. У 2018 році його було засуджено за корупцію, що не дозволило йому балотуватися на новий термін. У березні минулого року вирок скасували.
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