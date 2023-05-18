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Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня
фото з відкритих джерел

Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дійсно зараз хворіє, але російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок його смерті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Вік, стрес, робота шкідлива... Так, хворіє. Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а на більш складні геополітичні процеси», – сказав Юсов.

Представник розвідки вважає, що російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. «Я думаю, що це буде кризова ситуація», – сказав Юсов.

На його переконання, в Лукашенка немає двійника, на відміну від Путіна.

Нагадаємо, виступ Лукашенка на дні прапора, герба і гімну Білорусі в неділю, 14 травня, зачитував прем'єр-міністр Роман Головченко.

Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня після того, як на параді в Москві він мав нездоровий вигляд, не пішов пішки покладати квіти і не був присутній на сніданку у президента РФ Володимира Путіна з іноземними лідерами, які прибули на парад. Також білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка.

15 травня Лукашенко після чуток про хворобу вперше з’явився на публіці

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Теги: міністр Олександр Лукашенко Міноборони путін парад президент опозиція диктатор діагноз стрес

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