Лукашенко розповів, як випрошував Зеленського домовитися із Путіним

Росія була готова укласти невигідний договір щодо «врегулювання конфлікту в Україні»

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів, що Росія була готова укласти договір щодо «врегулювання конфлікту в Україні». Про це політик заявив на зустрічі 18 травня з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ, повідомляє Белта.

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«З першого дня парламентарі Росії у цьому брали участь безпосередньо. Нами було запропоновано: давайте сядемо за стіл переговорів. Ну, надавали по морді один одному – давайте поговоримо, давайте зупинимо цю війну. Три раунди в Білорусі пройшло. Потім не те тісно стало Зеленському, не те ще щось – до Туреччини поїхали. Добре, давайте в Туреччині. На стіл поклали проєкт договору. Якби Росія зараз його читала, вона б збожеволіла. Він абсолютно був невигідний Росії. Але Росія погодилася», – сказав Лукашенко.

За словами самопроголошеного президента країни, перш ніж звинувачувати Білорусь в розширенні конфлікту, треба повернутися за стіл переговорів та «взяти не той документ (який вироблявся на початковому етапі в ході кількох раундів російсько-українських переговорів, що відбулися – «Главком»)», а новий для того, щоб зупинити війну.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за п’ять днів з’явився на публіці.

До слова, раніше Олександр Лукашенко кілька днів не з'являвся на публіці та пропускав державні заходи. Востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося.

9 травня Лукашенко приїхав до Москви на військовий парад і взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню, проте потім пропустив обід із Путіним і вирушив назад до Мінська. Там самопроголошений очільник Білорусі також відвідав церемонію покладання квітів до монумента Перемоги, але вимовляти традиційну промову не став – натомість виступив міністр оборони.

Під час московського параду на руці Лукашенка помітили пов'язку. Також журналісти звернули увагу, що білоруського президента від Красної площі до Вічного вогню відвезли машиною, тоді як лідери інших країн вирушили туди пішки. Крім того, 14 травня Лукашенко пропустив захід на честь Дня прапора, герба та гімну Білорусі.