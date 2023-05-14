Лукашенко пропустив святкування Дня державного прапора: журналісти пишуть про загадковий вірус

У колах номенклатури Лукашенка поширюється версія про вірус, який нібито уразив політика разом із його оточенням

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пропустив святкуванні Дня прапора та герба. Журналісти пишуть про певний вірус, який уже встигли діагностувати у кількох близьких Лукашенка. Про це повідомляє «Наша Ніва».

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«Олександр Лукашенко не з'явився на святкуванні Дня прапора та герба. Його очолив прем'єр-міністр Роман Головченко», – зазначає видання.

За даними ЗМІ, у колах номенклатури Лукашенка поширюється версія про вірус, який нібито уразив політика разом із його оточенням.

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«Ще кілька людей з оточення захворіли і впали з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне», – сказав співрозмовник, близький до служби протоколу Лукашенка.

На користь цієї версії, як пишуть автори статті, може свідчити той факт, що 5 травня за вручення нагород представникам апарату президента Лукашенка вже охрип.

«Якщо це грип, можуть бути ускладнення, якщо не лікувати належним чином. Ми так думаємо», – додав співрозмовник видання.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці. Видання «Зеркало» проаналізувало графік Лукашенка і дійшло висновку, що у травні у нього практично не було публічних подій.