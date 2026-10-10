«Російські НПЗ мають перетворитися на руїни». Прем'єр Естонії звернувся до ЄС

Крістен Міхал назвав великою помилкою домовленість Трампа з Путіним щодо постачання російського дизпалива

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував європейським лідерам обговорити збільшення підтримки України, щоб вона могла знищувати російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Міхала у Facebook.

Так політик відреагував на домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного палива. Естонський прем'єр назвав рішення американського президента великою помилкою, яка суперечить багаторічним зусиллям західних країн щодо обмеження російських доходів від продажу енергоносіїв.

«Це велика помилка, адже угоди з диктаторами – це шлях до пекла. За гроші, отримані за газ і паливо, вбивають невинних людей. І, що дуже ймовірно, цього очікуваного палива не буде», – наголосив Міхал.

Глава уряду Естонії нагадав, що раніше Сполучені Штати самі переконували союзників відмовлятися від російського палива. На його думку, політику скорочення енергетичних доходів Москви необхідно продовжувати.

«В Естонії та на засіданні Європейської Ради наступного тижня варто обговорити, чи зможемо ми швидко збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський нібито проігнорував шість прохань Вашингтона припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також повідомлялося, що представники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів з українською делегацією нібито погрожували припинити передавання Україні розвідданих через атаки на російські НПЗ.

Зазначимо, що домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців.