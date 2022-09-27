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Ера ядерного шантажу має закінчитися, – Генсек ООН

Альона Боженко
glavcom.ua
Ера ядерного шантажу має закінчитися, – Генсек ООН
Генсек ООН закликав покласти край «епосі ядерного шантажу»
фото ілюстративне

Без ліквідації ядерної зброї не може бути миру

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш знову закликав до глобального скасування ядерної зброї на тлі нових погроз президента РФ застосувати її у війні проти України. Про це повідомляє AFP.

«Через десятиліття після падіння Берлінської стіни ми знову чуємо брязкіт ядерними мечами...Дозвольте мені внести ясність – ера ядерного шантажу має закінчитися», – заявив Гутерріш на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї, присвяченій ядерному роззброєнню.

За словами Генсека ООН, без ліквідації ядерної зброї не може бути миру.

«Ідея про те, що будь-яка країна може боротися та перемогти в ядерній війні, неправильна. Будь-яке застосування ядерної зброї спровокує гуманітарний Армагеддон», – сказав він.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Україна закликала ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї.

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Теги: росія зброя ООН ядерна зброя Генсек ООН шантаж

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