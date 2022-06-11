Ердоган пригрозив Греції «трагічним кінцем»

Туреччина заявила Греції про ймовірне повторення кривавих подій столітньої давності

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до Греції з різкою заявою через давню територіальну суперечку щодо островів у Егейському морі. Він застеріг грецький уряд від необдуманих вчинків та нагадав про криваві події столітньої давності. Про це він написав у Twitter.

«Ще раз застерігаю Грецію бути обережною, триматися подалі від своїх мрій, риторики та дій, які можуть призвести до результатів, про які вона пошкодує, як це було століття тому. Отямтеся», – написав Ердоган, маючи на увазі події у місті Смирні, якими завершилася греко-турецька війна 1919-1922 років.

Ердоган зазначив, що Туреччина «як союзник, який заплатив найвищу ціну в межах НАТО», спокійно вітала провокації Греції, котра за останні два роки «навіть не відповіла» на запрошення турецької військової делегації зустрітися.

«Включення демілітаризованих островів до різних навчань і прагнення використовувати НАТО і треті країни як інструмент у цьому беззаконні – не що інше, як спроба, яка закінчиться трагічно», – пригрозив президент.

Η Τουρκία δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και το δίκαιο κανενός, δεν επιτρέπει όμως ούτε την παραβίαση των δικαιωμάτων και του δικαίου της από κανέναν. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2022





Крім цього, президент Туреччини нагадав про заключний епізод греко-турецької війни, коли турецькі війська під командуванням Мустафи Кемаля Ататюрка увійшли в Смирну (зараз місто має назву Ізмір). Там почалася різанина християнського населення і сталася пожежа. Після цього десятки тисяч греків виїхали з Малої Азії до материкової Греції та на острови Егейського моря.

Раніше турецька влада звинуватила Грецію в розміщенні військ на островах Егейського моря на порушення мирних договорів, підписаних після Першої та Другої світових воєн. Водночас Афіни заявляють, що війська розміщені на островах у відповідь на турецькі військові казарми, літаки та десантні кораблі на протилежному узбережжі.

Греко-турецький територіальний спір навколо островів Середземномор'я триває багато років, але зараз він загострився навколо прав на буріння нафтових та газових свердловин, пише AP. У 2020 році Туреччина активізувала розвідку в цьому регіоні. Греція у відповідь на енергетичну кризу, посилену війною в Україні, також посилила пошук та розроблення родовищ вуглеводнів уздовж свого західного узбережжя.

Наприкінці травня 2022 року постійна представниця Греції в ООН Марія Теофілі звернулася з листом до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, у якому заявила, що Туреччина загрожує суверенітету Греції над островами в Егейському морі і «проводить ворожу політику, яка дестабілізує регіон».

Раніше повідомлялося, що Туреччина планує створити на півночі Сирії «зону безпеки», для цього вона розпочинає спецоперацію на території сусідньої держави.



