Ердоган анонсував турецьку спецоперацію в Сирії

Збройні сили Туреччині планують звільнити від курдських повстанців кілька міст на півночі Сирії

Туреччина планує створити на півночі Сирії «зону безпеки», для цього вона розпочинає спецоперацію на території сусідньої держави. Про це президент Туреччини, лідер Партії справедливості і розвитку (ПСР) Реджеп Таїп Ердоган заявив на засіданні парламентської фракції ПСР.

«Ми вступаємо в новий етап нашого рішення створити зону безпеки глибиною близько 30 км вздовж наших південних кордонів», – заявив Ердоган.

Він наголосив, що турецькі війська планують звільнити від бійців Сирійського Курдистану (в Туреччині їх називають терористами – ред.) міста Тель-Ріфат та Манбідж.

«Далі крок за кроком ми будемо робити те саме у інших регіонах», – запевнив турецький лідер.

Ердоган застеріг тих, хто намагатиметься заважати Туреччині у її «законних безпекових кроках». «Давайте подивимося, хто підтримає, хто спробує стати на заваді», – наголосив президент Турецької республіки.

Нагадаємо, у квітні Туреччина розгорнула військову операцію проти курдів в Іраку.