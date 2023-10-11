Ізраїль не хоче миру? Короткий екскурс в історію
До чого призвела Хевронська угода
Люди, які зараз пишуть про те, що ось «Президент Ізраїлю швидко почав війну, і не спробував домовитися посередині», не в курсі мабуть, що в Ізраїлі головний прем’єр-міністр. І чинний прем’єр Нетаньягу не перший раз прем’єр.
Наприклад, за однієї з каденцій Нетаньягу уклали Хевронську угоду.
Ця угода призвела до передачі під контроль Палестинської Адміністрації 80% території Хеврону – міста, яке для юдеїв є, мабуть, другим по святості. Це не претензія до Нетаньягу, він зробив це під тиском США. Це суто інформація до людей, які розганяють російські вкиди.
Нетаньягу імено шо домовлявся посередині, причому робив це через те, що його попередники уклали Угоди в Осло (це такий ізраїльській Мінськ).
На угоди в Осло також Ізраїль пішов через тиск міжнародних партнерів. Нетаньягу критикував угоди в Осло, навіть у відставку з поста міністра пішов в знак протесту здається. Але потім, коли став прем’єром, угоди захищав та імплементував. Бо вибору не було.
Світ складний. Якщо бачите щось просте, скоріше за все вас бажають надурити.
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