Експрезидент США Білл Клінтон і прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху на спільній прес-конференції в Білому домі у Вашингтоні, 13 лютого 1997 року

До чого призвела Хевронська угода

Люди, які зараз пишуть про те, що ось «Президент Ізраїлю швидко почав війну, і не спробував домовитися посередині», не в курсі мабуть, що в Ізраїлі головний прем’єр-міністр. І чинний прем’єр Нетаньягу не перший раз прем’єр.

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Наприклад, за однієї з каденцій Нетаньягу уклали Хевронську угоду.

Ця угода призвела до передачі під контроль Палестинської Адміністрації 80% території Хеврону – міста, яке для юдеїв є, мабуть, другим по святості. Це не претензія до Нетаньягу, він зробив це під тиском США. Це суто інформація до людей, які розганяють російські вкиди.

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Нетаньягу імено шо домовлявся посередині, причому робив це через те, що його попередники уклали Угоди в Осло (це такий ізраїльській Мінськ).

На угоди в Осло також Ізраїль пішов через тиск міжнародних партнерів. Нетаньягу критикував угоди в Осло, навіть у відставку з поста міністра пішов в знак протесту здається. Але потім, коли став прем’єром, угоди захищав та імплементував. Бо вибору не було.

Світ складний. Якщо бачите щось просте, скоріше за все вас бажають надурити.