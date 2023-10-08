Війна в Ізраїлі: Папа Римський відреагував

Понтифік закликав усіх молитися за мир в Ізраїлі та Палестині

Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань. Про це повідомляє Vatican News.

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«Будь ласка, зупиніть напади та складіть зброю. Зрозумійте, що тероризм та війна не ведуть до жодного вирішення, а лише до смерті та страждань стількох невинних людей. Війна – це завжди поразка! Кожна війна – це поразка!», – сказав він.

Папа Римський зазначив, що «з побоюванням і сумом» стежить за останніми новинами з Ізраїлю, «де насильство спалахнуло ще з більшою жорстокістю, спричинивши сотні смертей і поранень».

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Він висловив своє співчуття сім'ям загиблих та запевнив, що молиться за них і за «всіх тих, хто переживає години терору та болю».

Папа Франциск закликав усіх молитися за мир в Ізраїлі та Палестині.

Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

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У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.

Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.