Ердоган провів телефонну розмову з лідером ХАМАСу

Ердоган та Ганія обговорили вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини

Під час розмови сторони обговорили поточні процеси в Газі та безпекову ситуацію у місті

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Сторони обговорювали вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини. Про це йдеться в публікації адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.

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Під час розмови сторони обговорили поточні процеси в Газі та безпекову ситуацію у місті.

«Президент Ердоган заявив, що Туреччина працює над тим, щоб гуманітарна допомога досягла Гази, щоб поранені могли лікуватися в Туреччині, коли це необхідно, і щоб припинення вогню в регіоні було досягнуто якнайшвидше», – йдеться у повідомленні.

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Крім цього, Туреччина заявила, що «довгострокове розв'язання ізраїльсько-палестинського питання» не може бути досягнуто без «створення незалежної держави Палестина в межах кордонів 1967 року зі столицею в Східному Аль-Кудсі».

Нагадаємо, Сполучені Штати на тлі війни в Ізраїлі розгортають на Близькому Сході додаткову протиповітряну оборону та готують війська на випадок надзвичайних ситуацій.

До слова, до Сектору Гази прибула перша колона з 20 вантажівок гуманітарної допомоги. Проте гуманітарна ситуація в Газі катастрофічна й такої допомоги буде недостатньо.