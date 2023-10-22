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ЦАХАЛ вдарив по мечеті, де тренувалися бойовики ХАМАСу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЦАХАЛ вдарив по мечеті, де тренувалися бойовики ХАМАСу
За даними Ізраїлю, бойовики використовували будівлю як базу для планування й здійснення атак
фото з відкритих джерел

Бойовики ХАМАС певний час жили у підземних тунелях

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ Ізраїлю завдала повітряного удару по підземеллях у мечеті Аль-Ансар міста Дженін. Бойовики ХАМАС використовували їх для підготовки нових атак. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

«Під час спільної антитерористичної діяльності ЦАХАЛу та ІСА нещодавно ЦАХАЛ завдав повітряного удару по терористичному комплексу, що належить терористичним організаціям ХАМАС та «Ісламський джихад», які були відповідальні за кілька терактів за останні місяці, і організовували додатковий неминучий теракт», – йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ зазначає, що ізраїльські військові влітку 2023 року здійснили рейд на мечеть Аль-Ансар під час великої операції в Дженіні. Тоді виявили, що бойовики ХАМАС певний час жили у підземних тунелях.

За даними Ізраїлю, бойовики використовували будівлю як базу для планування й здійснення атак. Під мечеттю розташований терористичний осередок бойовиків ХАМАС та «Ісламського джихаду», які, за словами ЦАХАЛ, несуть відповідальність за організацію кількох терористичних атак останніми місяцями і готувалися вчинити теракт найближчим часом.

До відома, Сполучені Штати на тлі війни в Ізраїлі розгортають на Близькому Сході додаткову протиповітряну оборону та готують війська на випадок надзвичайних ситуацій.

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Теги: теракт зброя військові журналіст ХАМАС Ізраїль війна

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