Ердоган висунув новий ультиматум для схвалення вступу Швеції до НАТО

Анкара підтримає Швецію в НАТО, якщо ЄС зробить Туреччину повноправним членом

Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. Таку нову умову для ратифікації заявки Швеції для входження країни до складу Північноатлантичного альянсу висунув турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. Про це пише Reuters.

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Говорячи перед своїм від'їздом на саміт НАТО у Вільнюсі, Ердоган сказав, що вступ Швеції залежить від реалізації угоди, досягнутої минулого літа під час саміту альянсу в Мадриді, додавши, що ніхто не повинен чекати компромісів від Анкари. Ердоган також заявив, що припинення війни між Україною та Росією полегшить процес вступу Києва до НАТО.

Ердоган додав, що розповість про цю нову умову Анкари під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться з 11 по 12 липня. Водночас він додав, що останнє рішення про вступ Швеції залежатиме від голосування у турецькому парламенті.

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Зазначимо генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті у Вільнюсі Швеція не стане членом альянсу. Він уточнив, що Туреччина не встигне ратифікувати заявку, навіть якщо Анкара погодиться схвалити її. До цього Ердоган заявляв, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО через підтримку країною-кандидатом ворожих Туреччини терористичних рухів.

Раніше стало відомо, що у рамках саміту заплановано двосторонні зустрічі турецького лідера з керівниками низки держав. Зокрема на полях саміту НАТО у Вільнюсі найімовірніше відбудеться двостороння зустріч президентів Туреччини та США. Про це 9 липня повідомила канцелярія турецького лідера.

«Лідери домовилися зустрітися особисто у Вільнюсі і докладно обговорити двосторонні відносини Туреччини та США та регіональні питання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни. За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.