Глава РПЦ Кирило порекомендував росіянам помолитися перед загрозами

Предстоятель РПЦ патріарх Кирило вважає, що росіянам не залишається нічого іншого, окрім як молитися

Предстоятель РПЦ патріарх Кирило звернувся до своїх співвітчизників та заявив про цілковиту підтримку дій диктатора Путіна. Про це йдеться у зверненні, опублікованому 24 червня на сайті РПЦ.

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«Військове протистояння є випробуванням, за якого ми ще більше, ніж в інший час, маємо дбайливо зберігати народну єдність, молитися богу, всіма силами підтримувати воїнів і один одного», – йдеться у зверненні патріарха.

За його словами, сьогодні, «коли на фронтах, самовіддано виконуючи свій обов'язок, борються і гинуть наші брати, коли вороги спрямовують всі зусилля, щоб знищити Росію, будь-яка спроба посіяти ворожнечу всередині країни є найбільшим злочином, який не має жодних виправдань».

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Він закликав росіян молитися про мирне вирішення ситуації, що склалася, в також Кирило рекомендував одуматися тих, хто, «взявши до рук зброю, готовий направити її проти своїх побратимів».

«Перед загальною загрозою слід зберігати однодумність, долати образи та особисті амбіції. Як би складно це часом не було», – зазначає патріарх Кирило.

Насамкінець він вчергове підлабузнився і заявив про підтримку зусиль диктатора Путіна, спрямованих на те, щоб «не допустити смути в країні», і закликав усіх росіян молитися про збереження миру та єдності.

Нагадаємо, предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

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«Вісім років на Донбасі йде придушення, винищення людей. Вісім років страждань і весь світ мовчить. Ми знаємо, що наші брати та сестри реально страждають, більше того, за свою вірність церкві можуть постраждати», – сказав Кирило, не наводячи при цьому конкретних фактів, які б могли підтвердити його слова.Він також цинічно нагадав, що напередодні багатоденного Великого посту православні віруючі відзначають прощену неділю.

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