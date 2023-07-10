Головна Світ Політика
search button user button menu button

Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви
Ердоган може переговорити у Литві з Байденом
фото з відкритих джерел

У рамках саміту НАТО заплановано двосторонні зустрічі турецького лідера з керівниками низки держав, але найочікуваніша – із Байденом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10-12 липня здійснить візит до Литви для участі у саміті глав держав та урядів країн НАТО, який відбудеться у столиці країни Вільнюсі. Про це йдеться у повідомленні Управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.

На порядку денному форуму є війна в Україні, а також виклики, з якими стикається НАТО.

Учасники саміту обговорять плани щодо зміцнення структури оборони та стримування Північноатлантичного альянсу перед сучасними загрозами, у тому числі тероризму у всіх його формах та проявах.

У рамках саміту заплановано двосторонні зустрічі турецького лідера з керівниками низки держав. Зокрема на полях саміту НАТО у Вільнюсі найімовірніше відбудеться двостороння  зустріч президентів Туреччини та США. Про це 9 липня повідомила канцелярія турецького лідера.

«Лідери домовилися зустрітися особисто у Вільнюсі і докладно обговорити двосторонні відносини Туреччини та США та регіональні питання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни.  За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.

«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», – зазначив Байден і підкреслив, що він не пішов на вимоги глави РФ Володимира Путіна стосовно зобов’язання не приймати Україну в Альянс. Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема й озброєнням. 

Читайте також: Саміт НАТО. Чекаємо на мир чи на війну?
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Джозеф Байден НАТО саміт Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На війні випадковості визначають твою долю часом набагато більше, ніж все інше
Війна помилки не прощає і в борг не дає
6 липня, 09:07
Нам треба вигадувати власний шлях до добробуту
Економічне диво. На що сподіватись Україні
1 липня, 16:11
Британія виділила ще 500 млн доларів на пакет підтримки України
Світовий банк надасть ще $500 млн для України: на що підуть кошти
22 червня, 02:19
Наслідки ракетного удару по Одесі
Ракетна атака на Одесу, суд над Трампом: головне за ніч
14 червня, 07:15
Українська розвідка знає про плани окупантів
Розвідка спрогнозувала перебіг війни на найближчі місяці
23 червня, 10:24
Хіти, які Ірина Білик виконувала у 90-х, третє десятиліття звучать в ефірі українського ТБ та радіо. Серед них легендарні «Ти мій», «Так просто»
Маша Єфросиніна назвала співачку, яка українізувала Крим
30 червня, 23:15
Детальної інформації про ймовірну зустріч лідерів України та Туреччини поки немає
Зеленський зустрінеться з Ердоганом: журналісти назвали дату
6 липня, 15:12
Гендиректор МАГАТЕ пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції
Напруга довкола ЗАЕС: Гроссі не побачив ознак мінування
5 липня, 16:51
Усі енергоблоки ЗАЕС заміновані росіянами
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
8 липня, 21:19

Політика

Путін їде? Африка ухвалила рішення щодо формату БРІКС
Путін їде? Африка ухвалила рішення щодо формату БРІКС
Шавкат Мірзійоєв втретє став президентом Узбекистану
Шавкат Мірзійоєв втретє став президентом Узбекистану
Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви
Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
Саміт НАТО: союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною
Саміт НАТО: союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
7716
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
6960
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
5798
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
5599
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту