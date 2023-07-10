Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви

У рамках саміту НАТО заплановано двосторонні зустрічі турецького лідера з керівниками низки держав, але найочікуваніша – із Байденом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10-12 липня здійснить візит до Литви для участі у саміті глав держав та урядів країн НАТО, який відбудеться у столиці країни Вільнюсі. Про це йдеться у повідомленні Управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.

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На порядку денному форуму є війна в Україні, а також виклики, з якими стикається НАТО.

Учасники саміту обговорять плани щодо зміцнення структури оборони та стримування Північноатлантичного альянсу перед сучасними загрозами, у тому числі тероризму у всіх його формах та проявах.

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У рамках саміту заплановано двосторонні зустрічі турецького лідера з керівниками низки держав. Зокрема на полях саміту НАТО у Вільнюсі найімовірніше відбудеться двостороння зустріч президентів Туреччини та США. Про це 9 липня повідомила канцелярія турецького лідера.

«Лідери домовилися зустрітися особисто у Вільнюсі і докладно обговорити двосторонні відносини Туреччини та США та регіональні питання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни. За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.

«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», – зазначив Байден і підкреслив, що він не пішов на вимоги глави РФ Володимира Путіна стосовно зобов’язання не приймати Україну в Альянс. Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема й озброєнням.