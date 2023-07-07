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США повідомили, на що може розраховувати Україна на саміті у Вільнюсі

Діана Гасюк
glavcom.ua
США повідомили, на що може розраховувати Україна на саміті у Вільнюсі
Україна на саміті у Вільнюсі може розраховувати на потужніший сигнал, ніж у Бухаресті
фото з відкритих джерел

Продовження підтримки України буде одним із головних фокусів уваги саміту

Комюніке, що буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. Про це заявила на телефонному брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт, передає кореспондент Укрінформу.

«У комюніке ми порушимо питання прагнень України щодо членства, і над цим зараз працюють союзники по НАТО. Але це буде не просто повторення заяв у Бухаресті, це буде інакше, ніж ми говорили у 2008 році», - зауважила представниця США.

Вона не стала вдаватися в деталі щодо змісту комюніке, оскільки документ іще опрацьовується. Однак, за її словами, якщо Президент Володимир Зеленський приїде на саміт, то побачить потужну підтримку відносин між Альянсом і Україною та цілий комплекс конкретних результатів, що «свідчитиме про довгострокову відданість Україні з боку НАТО».

Загалом, за словами дипломата, продовження підтримки України буде одним із головних фокусів уваги саміту. У цьому контексті вона зазначила, що очікується «пакет конкретних результатів» як у контексті довгострокової допомоги ЗСУ, зокрема в питаннях військової модернізації, так і щодо оперативної сумісності. Крім того, очікується спільна робота у сфері політичних відносин.

У цьому зв’язку Сміт нагадала про створення Ради Україна-НАТО, у якому відбуватиметься важлива частина взаємодії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. 

Також Єнс Столтенберг заявив. що у Вільнюсі на саміті НАТО союзники ухвалять рішення про посилення підтримки в довгостроковій перспективі, зміцнення наших політичних зв'язків і зближення України з НАТО. 

Як повідомлялося, Україна та НАТО започаткували Раду з управління проєктами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни. Рада стане сполучною ланкою між політичними та військовими структурами Альянсу та українськими інституціями під час розробки та імплементації проєктів.

До слова, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі збільшена присутність кораблів союзників у Балтійському морі

Теги: НАТО саміт Україна Єнс Столтенберг

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