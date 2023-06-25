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Увага світу до наявної російської загрози на ЗАЕС недостатня – звернення Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Увага світу до наявної російської загрози на ЗАЕС недостатня – звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Довів партнерам інформацію про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції поки недостатня. Також президент розповів про важливі зустрічі, які відбулися сьогодні в Копенгагені. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні

«Увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції поки недостатня. Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі», – сказав очільник України.

Він зазначив, що доповів міжнародним партнерам інформацію про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів, очевидно, затверджено.

«Маємо й мусимо зробити – всі разом у світі – цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів», – зазначив Зеленський.

Президент України зазначив, що дуже важливі зустрічі відбулися сьогодні в Копенгагені.

«Формат політичних радників. Команда Офісу – Андрій Єрмак, а також Андрій Сибіга, а також Ігор Жовква, зустрілися з політичними радниками лідерів Туреччини, Індії, Японії, Південної Африки та інституцій Європейського Союзу. Наближаємо реалізацію Формули миру, і для цього залучаємо якнайширше коло партнерів. Незмінним топ-пріоритетом є й відносини з Євросоюзом, щотижня додаємо ґрунту для набуття повноправного членства», – поінформував Зеленський.

Він додав, що залишається всього 15 днів до початку саміту НАТО у Вільнюсі, і Україна робить все, щоб саміт мав реальний зміст.

«Сильний зміст. Позитивні рішення для України у Вільнюсі – це єдині можливі позитивні рішення для нашої спільної безпеки у Європі та загалом в Альянсі», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що цього вечора завершив серію міжнародних розмов – із Президентом Сполучених Штатів Байденом, із Премʼєр-міністром Канади Трюдо, із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

«Звичайно, ми обговорили бойові дії на передовій, наші активні дії. Я подякував партнерам за надану підтримку – вона дуже вагома й реально допомагає нашим воїнам рухатися вперед. Зараз російські окупанти зазнають втрат, які нам і потрібні. Кожна їхня втрата – це довгострокове посилення свободи», – сказав Зеленський.

Глава держави також обговорив подальше зміцнення українських воїнів.

«Я також дякую партнерам за розуміння потреб – далекобійних потреб. Особливо я вдячний президенту Байдену і Сполученим Штатам за надійність «Петріотів». Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та іншого», – зазначив президент.

Очільник України сказав, що чим довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії.

«Один із проявів такої деградації – те, що російська агресія поступово повертається в рідну гавань. Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати», – розповів Зеленський.

Традиційно президент подякував всім, хто підтримує Україну.

«Дякую пану Президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та всім американцям за історичне зміцнення свободи у світі! Дякую пану Прем’єр-міністру Трюдо та всім канадцям за незмінну підтримку! Дякую пану Президенту Дуді й кожному в Польщі, хто стоїть з Україною пліч-о-пліч у захисті Європи!
Слава нашим воїнам! Слава кожній бригаді, яка зараз на фронті рухається вперед… Таврійський напрямок – ви молодці! Дякую!
Слава Україні!», – зазначив глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав український народ дякувати та підтримувати українську армію, щоб увесь світ дізнався, які в нас воїни. 

Теги: окупанти саміт Володимир Зеленський

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