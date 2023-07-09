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Сергій Таран Політолог

Україну – в НАТО, азовців – додому, а Путіна – на килим до Ердонана

glavcom.ua
Туреччина була і є давнім конкурентом Росії

Ердоган запропонував «рівноцінний обмін» російському «любітєлю многоходовочєк»

Ердоган дуже вчасно заявив, що Україна заслуговує на те, щоби стати членом НАТО і повернув «азовців» Україні. Це той самий Ердоган, який був проти вступу до Альянсу Швеції і Фінляндії… І це той самий Ердоган, який досі зберігає торгівлю з Москвою попри західні санкції.

Це тому, що на відміну від Швеції та Фінляндії Анкара кровно зацікавлена у посиленні України… Адже в Криму, в Україні, є близькі до Туреччині кримські татари, і зовсім немає курдських сепаратистів, які шукали собі притулку у Швеції та Фінляндії.

Але найголовніше це те, що Туреччина була і є давнім конкурентом Росії. І вона, як і Україна зацікавлена у тотальному послабленні Росії, що буде набагато легше зробити за допомогою НАТО.

Ну, а в якості компенсації Путіну Ердоган оголосив, що не проти з ним поспілкуватися, коли той прилетить в Туреччину. Тобто, Україну – в НАТО, азовців – додому, а Путіна – на килим до Ердонана. Такий от «рівноцінний обмін» пропонує Ердоган російському «любітєлю многоходовочєк».

Джерело
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Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія путін Туреччина війна НАТО

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Сергій Таран

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