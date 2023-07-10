Байден вважає, що Україна не готова стати членом НАТО. Волкер вказав на помилку

Байден заявив, що Україна ще не готова стати членом НАТО

Президент США вважає, що Україні слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни. Таку думку він висловив в інтерв’ю CNN.

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«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО… Я не думаю, що в Альянсі є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», – сказав Байден.

За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.

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«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», – зазначив Байден і підкреслив, що він не пішов на вимоги глави РФ Володимира Путіна стосовно зобов’язання не приймати Україну в Альянс.

Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема й озброєнням.

Колишній спецпредставник Держдепу Курт Волкер своєю чергою, заявив, що такий підхід може бути помилкою.

«У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готове прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому», - написав дипломат у Twitter.

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Нагадаємо, невелика група держав НАТО веде «несамовиті переговори в останню хвилину» з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня.

Також Байден обговорив з Ердоганом питання щодо членства України в НАТО.

Відомо, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

До слова, на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією.