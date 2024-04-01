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Естонія планує позбавити росіян права голосу на муніципальних виборах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Естонія планує позбавити росіян права голосу на муніципальних виборах
Лідерка Талліннського регіону партії Isamaa Рійна Солман наголосила, що головною темою переговорів про майбутню коаліцію в місті є «естонське мислення»
фото з відкритих джерел

Відповідний законопроєкт вже на етапі підготовки

Правляча «Партія реформ» в Естонії представить найближчим часом законопроєкт, яким передбачається позбавлення громадян Росії права голосу на муніципальних виборах. Про це повідомляє видання ERR.

«Найближчим часом Партія реформ подасть до парламенту законопроєкт, що дає змогу позбавляти громадян третіх країн права голосу на виборах до місцевих органів самоврядування, без внесення змін до Конституції» – заявив у понеділок на Естонському телебаченні член фракції реформістів Пяртель-Пеетер Пере.

Коментуючи переговори про нову коаліцію, які тривають у столиці Естонії, член фракції зазначив, що законопроєкт буде внесено цього тижня.

Лідерка Талліннського регіону партії Isamaa Рійна Солман наголосила, що головною темою переговорів про майбутню коаліцію в місті є «естонське мислення». 

«Естономовність і естонськість – це один із принципів, з яким ми намагаємося викорінювати російську сферу впливу з управління містом Таллінном», – сказала вона.

Рійна Солман також наголосила, що питання виборчого права торкається місцевої влади, адже «у Таллінні виробляється 46% ВВП Естонії, тому це питання безпеки».

Нагадаємо, Естонія вводить штрафи для власників авто з номерами РФ. В 2023 році в Естонії на облік було поставлено 83 російські автомобілі. За січень та лютий 2024 року на облік стали ще 13 автомобілів. У разі встановлення машини на облік або її вивезення його з країни водії у будь-якому випадку повинні сплатити податок та мито.

Як повідомлялося, Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро. У стратегії детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші – в основному йдеться про оборонну техніку та боєприпаси. Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

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Теги: законопроєкт переговори самоврядування партії Естонія гроші

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