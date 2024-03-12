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США суттєво обрізали фінансову допомогу одній країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США суттєво обрізали фінансову допомогу одній країні
США нададуть фінансування Грузії
фото із відкритих джерел

Грузія отримає від США вдесятеро менше допомоги, аніж просила

Держдеп США підготував проєкт бюджету на 2025 рік, в якому йдеться про те, що США скоротять обсяг іноземної допомоги Грузії на $8 млн – вона становитиме $80 млн. Про це пише  грузинське видання Sova.

Документ направлено на розгляд Конгресу 11 березня. У проєкті бюджету Держдепу сказано, що допомога американського народу сприятиме «демократичному та економічному розвитку Грузії», а також допоможе країні у процесі євроатлантичної інтеграції. У документі також йдеться, що «фінансування сприятиме зміцненню верховенства закону, інституційного контролю, ініціатив боротьби з корупцією та публічної підзвітності, внутрішнього контролю та наглядової діяльності на всіх рівнях державного управління в Грузії». Крім того американські гроші «сприятимуть створенню надійного, незалежного та збалансованого медіасередовища» в країні.

Для порівняння, як зазначає Sova, у бюджетних запитах на 2022, 2023 та 2024 роки Держдепартамент США просив Конгрес виділити Грузії $88 млн.

У ті ж роки у проектах бюджету, говорячи про цілі іноземної допомоги, також згадувалося «згубний вплив Росії як загроза енергетичній безпеці та економічним можливостям» країни. У проекті бюджету на 2025 рік згадки Росії як загрози щодо Грузії більше не мають.

До слова, раніше США звинуватили Грузію у поставках чипів до РФ в обхід санкцій. Грузія звернулася до Сполучених Штатів Америки щодо доказів постачання Росії чіпи в обхід санкцій. Відповідна заява на адресу країни пролунала на спеціальних слуханнях постійного підкомітету Сенату США з розслідувань при комітеті з внутрішньої безпеки. Старший член підкомітету, сенатор-республіканець Рон Джонсон, висловив думку, що за допомогою Грузії та ще кількох країн американські мікросхеми потрапляють у російські системи озброєнь. Після цього Служба доходів міністерства фінансів Грузії звернулася до американських колег і зажадала роз'яснень, на підставі яких доказів були зроблені зазначені заяви з приводу Грузії.

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Теги: США гроші Грузія фінансування Держдепартамент США

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