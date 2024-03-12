США суттєво обрізали фінансову допомогу одній країні

Грузія отримає від США вдесятеро менше допомоги, аніж просила

Держдеп США підготував проєкт бюджету на 2025 рік, в якому йдеться про те, що США скоротять обсяг іноземної допомоги Грузії на $8 млн – вона становитиме $80 млн. Про це пише грузинське видання Sova.

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Документ направлено на розгляд Конгресу 11 березня. У проєкті бюджету Держдепу сказано, що допомога американського народу сприятиме «демократичному та економічному розвитку Грузії», а також допоможе країні у процесі євроатлантичної інтеграції. У документі також йдеться, що «фінансування сприятиме зміцненню верховенства закону, інституційного контролю, ініціатив боротьби з корупцією та публічної підзвітності, внутрішнього контролю та наглядової діяльності на всіх рівнях державного управління в Грузії». Крім того американські гроші «сприятимуть створенню надійного, незалежного та збалансованого медіасередовища» в країні.

Для порівняння, як зазначає Sova, у бюджетних запитах на 2022, 2023 та 2024 роки Держдепартамент США просив Конгрес виділити Грузії $88 млн.

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У ті ж роки у проектах бюджету, говорячи про цілі іноземної допомоги, також згадувалося «згубний вплив Росії як загроза енергетичній безпеці та економічним можливостям» країни. У проекті бюджету на 2025 рік згадки Росії як загрози щодо Грузії більше не мають.

До слова, раніше США звинуватили Грузію у поставках чипів до РФ в обхід санкцій. Грузія звернулася до Сполучених Штатів Америки щодо доказів постачання Росії чіпи в обхід санкцій. Відповідна заява на адресу країни пролунала на спеціальних слуханнях постійного підкомітету Сенату США з розслідувань при комітеті з внутрішньої безпеки. Старший член підкомітету, сенатор-республіканець Рон Джонсон, висловив думку, що за допомогою Грузії та ще кількох країн американські мікросхеми потрапляють у російські системи озброєнь. Після цього Служба доходів міністерства фінансів Грузії звернулася до американських колег і зажадала роз'яснень, на підставі яких доказів були зроблені зазначені заяви з приводу Грузії.