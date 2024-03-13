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Естонія вводить штрафи для власників авто з номерами РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Естонія вводить штрафи для власників авто з номерами РФ
фото: ERR

13 вересня 2023 року уряд Естонії заборонив в'їзд у країну машин із реєстраційними російськими номерами

В Естонії завершується перехідний період, протягом якого власники автомобілів з російською реєстрацією повинні були перереєструвати їх. Починаючи з 13 березня, водії автомобілів з номерами РФ можуть бути оштрафовані на суму до 400 євро. Про це повідомляє ERR.

«Поліцейські звертатимуть увагу на автомобілі з російськими номерами. Якщо автомобіль не перереєстрований, то це порушення, яке карається штрафом у розмірі до 100 штрафних одиниць або 400 євро», – повідомив майор поліції Андрес Кірсінг.

13 вересня 2023 року уряд Естонії заборонив в'їзд у країну машин із реєстраційними номерами РФ. Протягом шести місяців власники мали перереєструвати свої машини.

За даними видання, в 2023 році в Естонії на облік було поставлено 83 російські автомобілі. За січень та лютий 2024 року на облік стали ще 13 автомобілів. У разі встановлення машини на облік або її вивезення його з країни водії у будь-якому випадку повинні сплатити податок та мито.

Раніше повідомлялося, що литовські митники почали затримувати автомобілі з реєстраційними знаками Російської Федерації. 

Також повідомлялося, що автомобілі з російськими номерами, що перебувають у Фінляндії, повинні залишити країну до 16 березня. 

Теги: Естонія автомобіль росіяни машини

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