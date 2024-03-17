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Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Міністр енергетики пропонує Європі збільшити можливості на експорт електроенергії з України
фото з відкритих джерел

Галущенко думає, що в майбутньому межа на експорт з України буде збільшуватись

Міністр енергетики Герман Галущенко просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії в Європу. Про це він заявив в інтерв’ю інформаційній агенції «Укрінформ». 

Зокрема Галущенко розповів, що з 1 березня Європа збільшила можливості України для експорту електроенергії з 400 МВт до 550 МВт. Але міністр каже, що Україні цього замало і державі потрібно заробляти більше коштів для відновлення пошкоджених енергооб’єктів.

«Зараз я пропоную європейцям підняти верхню межу на експорт електроенергії. Вона у нас була на рівні 400 МВт, а нещодавно, з 1 березня, її було піднято до 550 МВт. Але нам цього мало. Я постійно про це говорю, і на Раді міністрів енергетики ЄС теж просував цей меседж – дайте нам можливість заробити гроші для ремонту і відновлення», – сказав міністр.

Галущенко думає, що в майбутньому межа на експорт з України буде збільшуватись. Однак ще є технічні питання і бажання працювати поступово.

«Це – взаємовиграшна ситуація: ми продаємо електроенергію, отримуємо гроші та відновлюємося, а європейці – отримують українську електроенергію та заощаджують на російському газі», – підкреслив міністр.

Раніше голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявляв, що спеціальний обов’язок з експорту електроенергії має бути скасований.

Теги: експорт Європа гроші Герман Галущенко

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