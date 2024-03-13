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Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро
Секретар міністерства оборони Естонії переконаний, що 120 млрд євро має вистачити для перемоги України
фото з відкритих джерел

Всього 0,25% ВВП кожної країни, яка входить до коаліції «Рамштайн», надала б Україні змогу виснажити РФ

Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро. Постійний секретар міністерства оборони країни Кусті Салм в інтерв'ю Euractiv зазначив, що цих коштів має вистачити для перемоги у війні.

У стратегії детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші – в основному йдеться про оборонну техніку та боєприпаси. Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

«Якби 50 з гаком країн, що входять до коаліції «Рамштайн», яка надає військову підтримку Україні, витрачали 0,25% свого ВВП, це становило б понад 120 млрд євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав'язати Росії виснаження», – підкреслив він.

Кусті Салм додав, що буде потрібно ще близько дев'яти місяців, щоб поставки досягли рівня, необхідного для того, щоб Україна змогла «переконливо вийти на цей рівень виснаження».

Як повідомлялося, посли Євросоюзу сьогодні, 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро. Йдеться про пропозицію щодо збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 млрд євро для додаткової військової підтримки України.

Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. 

Нагадаємо, фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.

Читайте також: Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Теги: гроші Україна Естонія Європейський союз

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