Естонський командувач пояснив, за яких умов Росія може напасти на НАТО

Як наголосив Естонський командувач, для нападу на НАТО, Росії потрібно буде відновитися

Основною з вимог потенційного нападу – виведення з України 300-400 тис. окупантів

Для того, аби Росія напала на НАТО, потрібно, аби збіглися чотири чинники. Про це повідомив під час інтерв'ю ETV командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем.

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За словами військового, перший – виведення з України 300-400 тис. окупантів, які є основною частиною військ армії країни-агресора.

Як зазначив Херем, РФ також знадобиться час для відновлення, що є другим чинником.

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«Навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними», – пояснив естонський офіцер.

Херем наголошує, ще одним чинником є підготовка до потенційного протистояння, якою все ж повинні зайнятися війська Альянсу.

«Що краще ми підготовлені, то менша ймовірність того, що вона спробує це зробити. Але якщо ми не будемо говорити про це, ми навряд чи підготуємося до цього, тоді цього можна очікувати», – пояснив він.

Раніше видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

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До слова, українська розвідка заявила Російська Федерація становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО і на це вказують деякі моменти.