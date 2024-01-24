Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонський командувач пояснив, за яких умов Росія може напасти на НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Естонський командувач пояснив, за яких умов Росія може напасти на НАТО
Як наголосив Естонський командувач, для нападу на НАТО, Росії потрібно буде відновитися
фото з відкритих джерел

Основною з вимог потенційного нападу – виведення з України 300-400 тис. окупантів

Для того, аби Росія напала на НАТО, потрібно, аби збіглися чотири чинники. Про це повідомив під час інтерв'ю ETV командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем.

За словами військового, перший – виведення з України 300-400 тис. окупантів, які є основною частиною військ армії країни-агресора. 

Як зазначив Херем, РФ також знадобиться час для відновлення, що є другим чинником. 

«Навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними», – пояснив естонський офіцер. 

Херем наголошує, ще одним чинником є підготовка до потенційного протистояння, якою все ж повинні зайнятися війська Альянсу.

«Що краще ми підготовлені, то менша ймовірність того, що вона спробує це зробити. Але якщо ми не будемо говорити про це, ми навряд чи підготуємося до цього, тоді цього можна очікувати», – пояснив він.

Раніше видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

До слова, українська розвідка заявила Російська Федерація становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО і на це вказують деякі моменти.

Читайте також:

Теги: НАТО війна Естонія росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північну Корею звинувачують у постачанні Росії ракет та артилерійських снарядів
Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ
22 сiчня, 12:52
Не існує сто відсотково «обов'язкових» для виконання міжнародних договорів
Що не так з міжнародними безпековими домовленостями
20 сiчня, 17:41
Українського президента зустрів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкн
Зеленський прибув до Естонії
11 сiчня, 08:15
Російські окупанти все частіше добровільно здаються в полон
На Луганщині окупанти збунтувались і відмовились воювати
30 грудня, 2023, 07:37
Байден заявив, що Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань
Байден відреагував на масштабний обстріл України
29 грудня, 2023, 20:02
Пожежа в Подільському районі Києва, 29 грудня 2023 року
З-під завалів у Києві рятувальники дістали ще одного загиблого
29 грудня, 2023, 12:47
Окупанти ударили по Сумщині ракетами
Росія завдала ракетний удар по Конотопу
29 грудня, 2023, 07:03
Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ
Стало відомо, куди РФ забрала кораблі з Феодосії
28 грудня, 2023, 12:50
Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла
Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла
25 грудня, 2023, 01:20

Політика

Лідер республіканців у Сенаті розповів, що означає допомога Україні для США
Лідер республіканців у Сенаті розповів, що означає допомога Україні для США
Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки
Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України
Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України
Німеччина повідомила про заплановану допомогу Україні на 2024 рік
Німеччина повідомила про заплановану допомогу Україні на 2024 рік
Британія знайшла вихід із ситуації щодо надання ракет Taurus Україні – ЗМІ
Британія знайшла вихід із ситуації щодо надання ракет Taurus Україні – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua