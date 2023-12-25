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Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка

24 грудня російські загарбники накрили щільним вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула одна людина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка.

«Її виявили в зруйнованій будівлі», – повідомив Прокудін.

За словами голови ОВА, медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Раніше повідомлялося, що 24 грудня російські загарбники обстріляли прифронтові Очеретине та Нью-Йорк в Донецькій області, у результаті чого постраждали цивільні. 

Триває 669-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.

Теги: окупанти обстріл Херсонщина жінка

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