Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла

Унаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка

24 грудня російські загарбники накрили щільним вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула одна людина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка.

«Її виявили в зруйнованій будівлі», – повідомив Прокудін.

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За словами голови ОВА, медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Раніше повідомлялося, що 24 грудня російські загарбники обстріляли прифронтові Очеретине та Нью-Йорк в Донецькій області, у результаті чого постраждали цивільні.

Триває 669-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.