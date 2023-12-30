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На Луганщині окупанти збунтувались і відмовились воювати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині окупанти збунтувались і відмовились воювати
Російські окупанти все частіше добровільно здаються в полон
фото з відкритих джерел

Росіяни відмовляються від участі у бойових діях

В окупаційних військах РФ фіксуються непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, 19 грудня такий випадок стався у війську РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

«… На територію Росії під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовці зі складу 150 мотострілецької дивізії збройних сил РФ, які відмовились від участі у бойових діях», – інформує Генштаб.

Нагадаємо, триває 675-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Російські окупанти все частіше добровільно здаються в полон, щоб не воювати. Так, проєкт «Хочу жити» отримав понад 30 тис звернень він росіян, які бажали добровільно здатися в полон. І якщо спочатку до проєкту більше зверталися родичі російських військовослужбовців, то зараз більший відсоток звернень – безпосередньо від самих військових РФ, які хочуть зберегти своє життя.

ЗСУ повідомляли, що вже друга група окупантів зі складу 71-го полку ЗС РФ здалася в полон за останні дні на Запорізькому напрямку.

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Теги: росія окупанти Луганщина війна

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