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Зеленський прибув до Естонії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський прибув до Естонії
Українського президента зустрів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкн
фото: Маргус Тсахкна/Твіттер

У поїздці президента супроводжує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Естонії Таллінна.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

У поїздці президента супроводжує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні», – написав Тсахкна.

Нагадаємо, 10 січня Зеленський з неанонсованим візитом відвідав Литву. Як повідомлялося, Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро, а також анонсувала нові поставки на січень та лютий

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Теги: Естонія Володимир Зеленський Дмитро Кулеба

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