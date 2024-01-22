Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ
Північну Корею звинувачують у постачанні Росії ракет та артилерійських снарядів
фото з відкритих джерел

Три кораблі РФ забрали вантаж у північнокорейському порту Наджін та доставили його на Далекий Схід

Російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, що відбувається на тлі звинувачень у постачанні Пхеньяном ракет і снарядів для Москви. Про це свідчать дані супутникових знімків Великої Британії, передані до ООН, йдеться у звіті, опублікованому в The Guardian.

«Великобританія надала групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажоперевезень до Росії в рамках спроби ініціювати офіційне розслідування угод з продажу зброї в порушення міжнародних санкцій», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначило, що наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року. У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

The Guardian пише, що неоприлюднена доповідь британської розвідки містить знімки, зроблені в період з вересня по грудень, на яких три російські кораблі – «Майя», «Ангара» і «Марія» – завантажують контейнери у відродженому північнокорейському порту Наджін перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході. Агентство заявило, що не може ідентифікувати, що конкретно було в контейнерах. Втім, це сталося після того, як минулого тижня США оголосили, що минулого тижня балістичні ракети з Північної Кореї були використані Росією в Україні.

Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ фото 1
Фото: UK Ministry of Defence
Фото: UK Ministry of Defence

«Використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН», – заявив дипломат ООН. Він підкреслив, що дані дії підривають міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показують, наскільки жалюгідною стала Росія після свого невдалого вторгнення.

Звіт разом з іншими доказами від США та інших країн був наданий групі експертів ООН з питань північнокорейського роззброєння. Очікується, що спеціалісти наступного місяця опублікують свій перший остаточний звіт щодо даного питання на тлі вже наявної інформації передачі зброї КНДР до Росії.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Читайте також: США скликають Радбез ООН через постачання північнокорейських ракет Росії
Теги: росія балістичні ракети Північна Корея ООН Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причини обмеження доступу до сайту ПЦУ не вказані
Росія заблокувала сайт Православної Церкви України
9 сiчня, 06:00
Конгрес США досяг угоди щодо витрат, спрямованих на запобігання шатдауну
Конгрес США досяг угоди щодо витрат, спрямованих на запобігання шатдауну
7 сiчня, 23:50
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
7 сiчня, 11:00
Росія вже давно займається розробкою нової гіперзвукової ракети
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
5 сiчня, 11:15
Постійними членами Радбезу ООН є США, Велика Британія, Франція, Китай і РФ, що зайняла місце СРСР
Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»
3 сiчня, 07:30
Пошкодження в РФ у результаті роботи ППО окупантів
«Бавовна» в Росії: окупанти заявили про збиття понад 30 дронів
30 грудня, 2023, 06:40
РФ щоночі атакує Україну дронами-камікадзе
Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищено
28 грудня, 2023, 07:13
На території Білорусі можуть перебувати тисячі депортованих окупантами українських дітей
Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен
28 грудня, 2023, 06:30
Руїни Мар'їнки
Данілов про оборону Мар'їнки: ситуація гірша, ніж було з Бахмутом
27 грудня, 2023, 07:52

Політика

Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
35K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8304
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7563
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua