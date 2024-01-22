Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ

Три кораблі РФ забрали вантаж у північнокорейському порту Наджін та доставили його на Далекий Схід

Російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, що відбувається на тлі звинувачень у постачанні Пхеньяном ракет і снарядів для Москви. Про це свідчать дані супутникових знімків Великої Британії, передані до ООН, йдеться у звіті, опублікованому в The Guardian.

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«Великобританія надала групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажоперевезень до Росії в рамках спроби ініціювати офіційне розслідування угод з продажу зброї в порушення міжнародних санкцій», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначило, що наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року. У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

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The Guardian пише, що неоприлюднена доповідь британської розвідки містить знімки, зроблені в період з вересня по грудень, на яких три російські кораблі – «Майя», «Ангара» і «Марія» – завантажують контейнери у відродженому північнокорейському порту Наджін перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході. Агентство заявило, що не може ідентифікувати, що конкретно було в контейнерах. Втім, це сталося після того, як минулого тижня США оголосили, що минулого тижня балістичні ракети з Північної Кореї були використані Росією в Україні.

Фото: UK Ministry of Defence

«Використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН», – заявив дипломат ООН. Він підкреслив, що дані дії підривають міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показують, наскільки жалюгідною стала Росія після свого невдалого вторгнення.

Звіт разом з іншими доказами від США та інших країн був наданий групі експертів ООН з питань північнокорейського роззброєння. Очікується, що спеціалісти наступного місяця опублікують свій перший остаточний звіт щодо даного питання на тлі вже наявної інформації передачі зброї КНДР до Росії.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.