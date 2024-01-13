Байден застеріг республіканців від блокування допомоги Україні

Лідер США заявив, що готовий до змін у міграційній політиці

Президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. Про це він сказав у суботу журналістам, повідомляє сайт Білого дому.

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Байден заявив, що готовий до серйозних змін у міграційній політиці.

«Я готовий запровадити значні зміни в питанні кордону. Впродовж останніх п’яти тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми досягнемо мети», – зазначив президент Сполучених Штатів.

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Він також попередив республіканців про наслідки блокування допомоги Україні.

«Якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться платити дуже багато», – наголосив Байден.

Нагадаємо, республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

Як повідомлялося, Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні.

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До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки».