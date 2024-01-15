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Павло Клімкін Дипломат

Безпекові домовленості з Великою Британією. Це буде новий варіант «фінляндизації»?

glavcom.ua
Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали безпекову угоду між Україною та Великою Британією
фото: офис президента

Маємо визнати, що Велика Британія виявила лідерство, на яке ми очікуємо від інших наших партнерів, і за це їй велика подяка

Не поділяю ані критики, ані ентузіазму з приводу безпекової домовленості з Великою Британією. Це не про безпекові гарантії, як нам би хотілося. Навіть на перехідний період до членства в НАТО.

Але це найбільш комплексна безпекова домовленість, яка колись в нас була із західною країною. Вона виглядає і читається як політична заява про наміри, але оформлена у формі угоди. Для того, щоб її виконувати, будуть потрібні політичні рішення майбутніх британських урядів.

Тобто визначено, що брити робитимуть, але як саме і коли – це питання для прийняття рішень в залежності від ситуації та політичної волі, адже ця угода не підлягає ратифікації. І політична воля тут ключова, можна мати розпливчастий текст Будапештського меморандуму і мати політичну волю його виконати, чого на жаль не відбулося, а можна не мати волі виконати зобов'язання щодо захисту і гарантій і це, як всі пам»ятають, якраз і відбулося у Мюнхені щодо Чехословаччини. Цей текст добре вкладається в логіку «ізраїльської» моделі, коли з України хочуть зробити своєірідного «дикобраза».

Те, що ізраїльська модель для України не спрацює, абсолютно очевидно, для цього навіть не потрібно дивитися ву сторону Гази і того, що там відбувається. Якщо ми стаємо частиною Заходу, то до нас має застосовуватися західна модель безпеки, ніякої окремої моделі не може бути.

Це буде новий варіант «фінляндизації», або краще сказати «недофінляндизації», адже без надійної моделі безпеки не спрацює й євроінтеграція, її теж потрібно захищати. Ця домовленість не вразить і не залякає Путіна і російський режим, які не хочуть визнати ані сам факт існування України. Ані тим більше нашої належності до європейського та західного простору, політично та ментально.

Однак ця угода закладає основу для системної співпраці з Великою Британією у сфері безпеки і робить підтримку України справою не тільки політики, а й юридичних зобов'язань. Це хороший приклад для інших країн, які можуть намагатися обмежитися форматом політичних заяв та меморандумів.

Маємо визнати, що Велика Британія виявила лідерство, на яке ми очікуємо від інших наших партнерів, і за це їй велика подяка.

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Джерело
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Теги: Велика Британія євроінтеграція Україна

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Павло Клімкін

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