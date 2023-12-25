На окупованих територіях росіяни купують свідчення проти України

Окупанти обіцяють виплатити допомогу «постраждалим від української агресії»

Російські загарбники намагаються купити мешканців тимчасово окупованих територій за свідчення проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Так, на тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу «постраждалим від української агресії». Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

«Тобто, на території, яка усім світом визнана Україною, росіяни розповідають про українську агресію», - інформує Центр нацспроптив.

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Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи кремлівських посіпак й пам’ятати, що окупанти рідко дотримуються своїх же обіцянок.

До слова, російські загарбники продовжують політику промивання мізків українським дітям з метою зміни їх самоідентифікації. В межах цієї політики росіяни наразі масово вивозять з окупованих територій українських дітей до Москви на пропагандистську виставку «Росія». На ній дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина РФ.