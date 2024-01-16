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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Помилка США, яка загрожує світовою катастрофою

glavcom.ua
Багато хто очікував від американської армії більш рішучих дій
фото з відкритих джерел

Світовий жандарм здувся?

Судячи з того, що основні американські новинні канали повністю ігнорують вчорашні удари Ірану та їхніх проксі по об'єктах в Іраку і Курдистані, наш багаторічний світовий жандарм здувся.

Взивати до тіні Рейгана абсолютно марно – померла так померла.

Брязкати зброєю заняття марне. Як мене колись вчили в 90-ті роки: дістав пістолет – стріляй, інакше вистрілять у тебе. Не готовий? Не тягай із собою непотрібний шматок залізяки. Нікого, крім дрібного хулігана ти стволом не злякаєш, та й тих не обов'язково.

Я про що? Та ось про що!

Хочеш бути найкрутішим хлопцем на планеті? Найостанніший хусит має знати, що за косий погляд у бік тебе і твоїх друзів і йому, і його спільникам запхають у зад ракету разом із пусковою установкою. Ось 100% запхнуть.

І тоді у світі настає мир і злагода.

СРСР плодив проксі, але США досить успішно їх зачищали.

Саме існування Осі Зла було практично неможливим. СРСР біг за Штатами і аж задихався і, врешті-решт, програв нищівно в Афганістані і в холодній війні. Настав момент істини, коли треба було дотиснути, роззброїти ідіотів, зачистити проксі до асфальту... Загалом, показати не тільки яйця, а й далекоглядність – тому що з насіння зла ніколи не виростуть рожеві кущі. Ніколи. Скільки б мантр про мир не читали ліві ідіоти над зубами дракона, сходи від них будуть жахливі.

Побуду-но і я розумним заднім числом, як «моя дружина потім» – якби США були послідовними у своїй політиці та продовжили лінію Рейгана-Тетчер, то на сьогодні світ би не зіткнувся з небезпекою ядерного конфлікту.

Коли ворог падає, з ним не потрібно вести жалісливі бесіди, його треба добивати. Відразу ж. Якщо не вірите, подивіться будь-який голлівудський бойовик.

За ніжки Буша можна було купити мирне існування планети. Тому що ніжками Буша і пістолетом можна домогтися набагато більшого, ніж просто ніжками Буша.

Але час згаяно. На районі бардак. Купи хуліганів гніздяться в підворіттях і гаражах. І закликати до порядку офігевших від безкарності гопників нікому.

У них є покровителі, які виросли з дрібного хуліганства. І що з цим робити абсолютно не зрозуміло.

Ліві не здатні на нормальні реакції, а праві пішли в глибокий маргінес.

Пат. Який може закінчиться світовим матом. Катастрофою.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Іран історія СРСР

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Ян Валетов

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