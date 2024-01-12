Сирський розповів, які літаки можуть допомогти Україні

Штурмовики А-10 можуть надати вирішальну підтримку сухопутним військам

Україні потрібно більше військових літаків, зокрема таких як американські штурмовики А-10. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters.

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«Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо вони нам будуть передані. Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах і має широкий набір озброєння для знищення наземних цілей для допомоги піхоті», – сказав командувач.

Сирський додав, що А-10 надасть вирішальну підтримку сухопутним військам, які намагаються захопити ініціативу у боротьбі з російськими окупантами.

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«Він призначений для ураження наземних цілей: танків, артилерії… усього, що протистоїть піхоті», – зазначив він.

Генерал додав, що важливу роль також можуть зіграти ударні вертольоти, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

Зазначається, що крім закликів до збільшення кількості літаків, Україна попросила союзників прискорити постачання артилерійських боєприпасів, яких, як скаржаться деякі підрозділи, не вистачає.

A-10 Thunderbolt – американський броньований штурмовик, призначений для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей. Він був прийнятий на озброєння у 1976 році. Штурмовик є єдиним літаком ВПС США, призначення якого полягає у тому, щоб забезпечувати безпосередню авіаційну підтримку. Американці використовували літак у низці конфліктів, у тому числі під час війни в Афганістані та операції НАТО в Сербії. За допомогою штурмовика A-10 Thunderbolt можна запускати керовані ракети проти авіації та наземних цілей, некеровані ракети та авіабомби.

Нагадаємо, Америка припиняє постачання в Україну зброї та військової техніки. Пов'язано це з тим, що Вашингтон не залишив бюджетних коштів на надання фінансової допомоги.

Раніше речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, Міністерство оборони США не має доказів розкрадання американської зброї. Водночас він указав на випадки поширення Росією дезінформації цілковито протилежного змісту. Райдер зазначив, що США спостерігали за тим, як українці використовують зброю на полі бою, і бачать, що вони використовують її ефективно.