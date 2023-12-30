Зеленський повідомив про плани на наступний рік

Президент розповів, що в наступному році планується зробити більше зброї

Наступний рік стане часом глобальних рішень, і Україні потрібно вміти вплинути на них і досягти своїх цілей. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Президент розповів про деталі підсумкової Ставки, на якій говорили про результати року та плани на наступний.

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«Ставка – особлива, підсумкова за рік. І про рік наступний. Те, що було зроблено цьогоріч. І те, що потрібно буде зробити наступного року. Була доповідь Головкома, Генштабу. Також представлений план наших дій на рік 24-й. Була доповідь розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Про те, до чого окупанти готуються. Та загалом про ситуацію – про загальні військово-політичні очікування та можливі події у світі», – сказав Зеленський.

За його словами, наступний рік стане часом багатьох глобальних рішень. А Україні потрібно вміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей.

«Будемо боротись за наш вплив, за справедливість для України, і я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого й будуть з нами у 24-му році», – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, про підготовку до збільшення виробництва зброї у наступному році.

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«Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава. І ці рішення будуть – будуть сильними. Я хочу окремо подякувати всім партнерам за нову оперативну роботу для посилення нашої ППО. 24/7 працюємо не тільки ми у вільному світі – і це важливо. Важливо, щоб протидія терору не припинялась ані на день. Щоб Росія не змогла виграти нічого в цій війні. І так буде», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засіданні визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік