Фінську політикиню зняли з виборів за слова про Україну, але вона знайшла спосіб повернутися

Йоханна Тур'я все одно йде на вибори після скандальної заяви про кордони України

Діячка просто висунулася від іншої партії

Політикиня Йоханна Тур'я, яку Національна коаліційна партія Фінляндії виключила зі своїх виборчих списків після заяви про «Україну як частину Росії», висунула свою кандидатуру від іншої партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінський мовник Yle.

Тепер Тур’я є кандидаткою від національно-консервативної партії «Ліга Свободи» на регіональних виборах у західному регіоні Сатакунта та на муніципальних виборах в адміністративному центрі Сатакунти – місті Порі.

Зокрема, у партії «Ліга свобода» заявили, що слова політикині про Україну не вплинули на її висування кандидаткою на виборах: мовляв, теми України та Росії з муніципальними виборами не пов’язані, а кандидати «можуть вільно висловлювати свою думку».

Раніше Йоханна Тур’я була кандидаткою на виборах у Сатакунті та Порі від Національної коаліційної партії Фінляндії. Однак її виключили з виборчих списків політсили через «відсутність довіри» після того, як у Facebook вона висловила думку, що Україна нібито «завжди була частиною Росії», а українські кордони «не були офіційно підтверджені».

«Главком» повідомляв, що Фінляндія виділить 4,5 млн євро для підтримки України. Ці кошти спрямовують у фонд «Партнерство за сильну Україну» – ця організація підтримує вразливі категорії громадян на сході та півдні країни, а також на деокупованих територіях.

Також стало відомо, що у Фінській православній церкві виникли розбіжності через молитву до річниці війни в Україні. Ця молитва була схвалена очільником церкви, архиєпископом Ілією, але натрапила на спротив митрополита Арсенія: той заборонив читати її у своїй єпархії – Куопіо і Карелії.