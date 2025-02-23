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ЄС проведе спеціальний саміт щодо війни в Україні: названо дату

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ЄС проведе спеціальний саміт щодо війни в Україні: названо дату
фото з відкритих джерел

За словами голови Європейської Ради, зараз триває визначальний момент для України та європейської безпеки

Лідери  Європейського Союзу проведуть спеціальний саміт щодо війни в Україні. Очікується, що спецсаміт відбудеться 6 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови Європейської Ради Антоніу Кошта.

У соціальній мережі Х Кошта опублікував допис, в якому зазначив, що вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня. За його словами, зараз триває визначальний момент для України та європейської безпеки.

«Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС: зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у забезпечення миру на нашому континенті та довгострокової безпеки України», – написав політик.

Кошта повідомив, що продовжуватиме співпрацю з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами ЄС, щоб «бути готовими до ухвалення рішень 6 березня».

До слова, лідером симпатій українців виявився президент Франції Емманюель Макрон: 26% ставляться до нього «повністю позитивно», 51% – «скоріше позитивно», негативно або скоріше негативно політика оцінили загалом 13%.

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Теги: саміт війна Україна Європейський союз

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