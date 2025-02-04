Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексміністр оборони Латвії пояснив, яка альтернатива НАТО є в Східній Європі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ексміністр оборони Латвії пояснив, яка альтернатива НАТО є в Східній Європі
Ексміністр оборони Латвії Артіс Пабрікс зауважив, що для Балтійських країн важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною державою
фото з відкритих джерел

Артіс Пабрікс: «Сьогодні всі європейські держави, розташовані неподалік Росії, – Латвія, Естонія, Литва, Польща, Фінляндія, навіть Швеція – підходять до оборони дуже серйозно»

Альтернативою НАТО в Східній Європі може стати поглиблена співпраця країн Балтії, Польщі, України, Фінляндії та Швеції. Про це зауважив колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю «Главкому». 

Артіс Пабрікс зазначив, що всі європейські держави, розташовані неподалік Росії, – Латвія, Естонія, Литва, Польща, Фінляндія, навіть Швеція – підходять до оборони дуже серйозно: «Ми розуміємо, що маємо бути готовими захищати свою незалежність, так само як і Україна. Регіон Північної Європи, Балтійського моря бачить США як стратегічного партнера, й американці про це знають. Утім, я думаю, що коли ми інтегруємо наші оборонні спроможності в регіоні ще ефективніше, це вже буде питання не НАТО, це... не хочу говорити «план Б», але співпраця вище перелічених держав плюс Польща та Україна – це велика потуга».

Ексміністр оборони заявив, що для Балтійських країн критично важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною державою. На його думку, будь-який компроміс, який Кремль зможе подати як свою перемогу, лише збільшить ризик нового конфлікту.

«Для нас, Латвії та Балтійських держав у цілому, дуже важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною державою, тому що перемир’я, в якому може бути досягнуто такого компромісу, який Кремль зможе назвати своєю перемогою, означатиме, що не можна виключати невдовзі нову війну, котра торкнеться, у тому числі й наших країн. Росія – це імперія, такою є її суть, тож якщо буде наступна війна, то в ній і нам, державам Балтії, доведеться воювати», – зауважив Пабрікс.

Нагадаємо, що Європа демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Литва, наприклад, готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ. Тим часом у Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення «тіньового флоту» Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Читайте також:

Теги: Швеція Литва Фінляндія Латвія Естонія війна Міноборони НАТО Польща росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп офіційно став президентом США
Трамп знову президент. Якою буде політика США щодо України?
21 сiчня, 15:29
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 січня
Українські війська просунулися на Курщині – карти ISW
12 сiчня, 05:51
У 2016 році Ганущак зняв документальний фільм про війну на Донбасі «Два дні в Іловайську» – про те, з чого починався Іловайський котел
Військовий фотограф, автор фільму «Два дні в Іловайську». Згадаймо Руслана Ганущака
14 сiчня, 09:00
Лариса Козак розповіла, за яких умов можна користуватися мобілками в ТЦК
Військовозобов'язані мають право користуватися телефонами в ТЦК, але є нюанс
14 сiчня, 12:51
Грицак: Путін змушений буде оголосити мобілізацію. А мобілізація – це фактично дестабілізація
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
15 сiчня, 07:00
Байден пояснив, чому здійснив візит до Києва у лютому 2023 року
Байден розповів, чому приїхав до Києва у лютому 2023 року
17 сiчня, 11:59
Троє полонених моряків зустрілись з рідними в Одесі
В Одесі рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків: щемливі кадри від ГУР
25 сiчня, 22:32
Букін та Степанов – дворазові віце-чемпіони Європи
Російський фігурист, який хоче поїхати на Олімпіаду, видалив дописи на підтримку Путіна
26 сiчня, 11:52
Після кадрових змін повністю буде заблоковано роботу Великої палати Конституційного суду
Трійка суддів Конституційного суду пішла у відставку. Як це вплине на роботу органу?
21 сiчня, 17:20

Політика

Фон дер Ляєн знайшла спосіб збільшити витрати на оборону ЄС – Politico
Фон дер Ляєн знайшла спосіб збільшити витрати на оборону ЄС – Politico
Ексміністр оборони Латвії пояснив, яка альтернатива НАТО є в Східній Європі
Ексміністр оборони Латвії пояснив, яка альтернатива НАТО є в Східній Європі
Буданов спростував інформацію про виведення військ Північної Кореї з лінії фронту
Буданов спростував інформацію про виведення військ Північної Кореї з лінії фронту
Ексміністр оборони Латвії пояснив, що засвідчить справжню силу Трампа
Ексміністр оборони Латвії пояснив, що засвідчить справжню силу Трампа
Повітряні сили уразили командний пункт росіян на Курщині
Повітряні сили уразили командний пункт росіян на Курщині
«Зʼїсть тебе або убʼє, якщо...» Глава МЗС Люксембургу висловився про політику Трампа
«Зʼїсть тебе або убʼє, якщо...» Глава МЗС Люксембургу висловився про політику Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
22K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
5797
Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду
5775
На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів
5483
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua