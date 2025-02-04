Ексміністр оборони Латвії пояснив, яка альтернатива НАТО є в Східній Європі

Артіс Пабрікс: «Сьогодні всі європейські держави, розташовані неподалік Росії, – Латвія, Естонія, Литва, Польща, Фінляндія, навіть Швеція – підходять до оборони дуже серйозно»

Альтернативою НАТО в Східній Європі може стати поглиблена співпраця країн Балтії, Польщі, України, Фінляндії та Швеції. Про це зауважив колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю «Главкому».

Артіс Пабрікс зазначив, що всі європейські держави, розташовані неподалік Росії, – Латвія, Естонія, Литва, Польща, Фінляндія, навіть Швеція – підходять до оборони дуже серйозно: «Ми розуміємо, що маємо бути готовими захищати свою незалежність, так само як і Україна. Регіон Північної Європи, Балтійського моря бачить США як стратегічного партнера, й американці про це знають. Утім, я думаю, що коли ми інтегруємо наші оборонні спроможності в регіоні ще ефективніше, це вже буде питання не НАТО, це... не хочу говорити «план Б», але співпраця вище перелічених держав плюс Польща та Україна – це велика потуга».

Ексміністр оборони заявив, що для Балтійських країн критично важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною державою. На його думку, будь-який компроміс, який Кремль зможе подати як свою перемогу, лише збільшить ризик нового конфлікту.

«Для нас, Латвії та Балтійських держав у цілому, дуже важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною державою, тому що перемир’я, в якому може бути досягнуто такого компромісу, який Кремль зможе назвати своєю перемогою, означатиме, що не можна виключати невдовзі нову війну, котра торкнеться, у тому числі й наших країн. Росія – це імперія, такою є її суть, тож якщо буде наступна війна, то в ній і нам, державам Балтії, доведеться воювати», – зауважив Пабрікс.

Нагадаємо, що Європа демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Литва, наприклад, готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ. Тим часом у Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення «тіньового флоту» Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.