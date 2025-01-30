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Кандидат у президенти Румунії вирішив «поділити» Україну: реакція МЗС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кандидат у президенти Румунії вирішив «поділити» Україну: реакція МЗС
Ультраправий політик Калін Джеорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою», поділ якої «неодмінно відбудеться»
колаж: glavcom.ua

«На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джеорджеску позиціонувати себе як «незалежного» політика»

Заяви румунського політика Каліна Джеорджеску, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, є виявом крайньої неповаги до України та українського народу. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям», – зазначає МЗС.

Українські дипломати наголосили, що на тлі таких заяв «абсурдно виглядають» спроби Каліна Джеорджеску позиціонувати себе як «незалежного політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність «від господарів у Москві».

«Переконані, що в інтересах Румунії та румунського народу – досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в сусідній Україні, розвиток наших двох держав у мирі, безпеці та процвітанні для наших людей. Нагадуємо, що в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить», – йдеться у заяві МЗС.

Міністерство наголосило, що цінує, як Румунія та румунський народ твердо підтримують Україну з самого початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Там розраховують на подальший розвиток дружніх українсько-румунських відносин, що мають характер стратегічного партнерства, на благо двох народів.

Нагадаємо, ультраправий політик Калін Джеорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою». Про це повідомляє Romania TV.

Джорджеску заявив, що поділ України «неодмінно відбудеться». «100 відсотків. 100 відсотків буде так. Ну, немає у них іншого шляху. Дорога неминуче йде до цього. Україна – це вигадана держава. Українська радянська соціалістична республіка», – каже він.

Як зазначив політик, «світ змінюється, і кордони будуть змінюватися», тому Румунія зможе заявити право на частину українських земель.

Нагадаємо, у середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.

Як відомо, в листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі.  На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15% виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

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Теги: коаліція соцопитування міністр вибори Конституційний суд Румунія партії політика держава Україна суверенітет МЗС

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