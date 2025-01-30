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Президент Фінляндії дав прогноз, коли в Україні розпочнеться перемир’я

Ірина Бура
glavcom.ua
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Президент Фінляндії дав прогноз, коли в Україні розпочнеться перемир’я
Стубб зізнався, що після розмови із президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс
фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії зауважив, що з обережним оптимізмом ставиться до ініціатив президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні

Президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що найближчими місяцями в Україні може настати перемир'я, і закликав до підтримки Києва перед початком перемовин. Про це пише Yle.

Стубб зауважив, що з обережним оптимізмом ставиться до ініціатив президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні.

«Спочатку будуть прагнути перемир'я, на що піде від 3 до 6 місяців, а потім і мирних переговорів», – сказав Стубб.

За його словами, політика Фінляндії полягає в тому, щоб дотримуватись принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Стубб вважає, що найближчими днями, тижнями й місяцями Україну слід підтримувати так, аби вона мала сильну позицію для початку можливих переговорів із РФ про мир.

Також Стубб зізнався, що після розмови із президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс.

Президента Фінляндії  також запитали про шанси президента США Дональда Трампа всадовити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Той у відповідь наголосив на методі Трампа, який висуває ультиматум і змушує Путіна до мирних переговорів. На думку Стубба, Путіна слід саме змушувати до переговорів, а не схиляти до них.

«Особисто я думаю, що Путін розуміє лише жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп», – зазначив президент Фінляндії.

Нагадаємо, Україна має можливість завершити повномасштабну війну у 2025 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що дії російського лідера Володимира Путіна спрямовані на затягування війни та уникнення реальних переговорів.

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Теги: росія війна путін Дональд Трамп Фінляндія політика Україна президент

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