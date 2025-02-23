У Фінській православній церкві виникли розбіжності через молитву до річниці війни в Україні

Благодійна організація надіслала текст молитви православним храмам Фінляндії, де міститься прохання про Божий захист для «багатостраждальної України»

Молитва, яку планували виголосити на богослужіннях із нагоди річниці війни в Україні, викликала розбіжності у Фінській православній церкві. Вона була схвалена главою церкви, архиєпископом Ілією, але натрапила на спротив митрополита Арсенія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

Благодійна організація Filantropia надіслала текст молитви православним храмам Фінляндії електронною поштою. У ній, зокрема, міститься прохання про Божий захист для «багатостраждальної України».

«Архиєпископ Ілія заохочує парафії відзначити річницю початку війни в Україні молебнем, що додається, або іншим відповідним богослужінням – або в неділю 23 лютого, або в понеділок (фактична річниця початку війни)», – йдеться в листі.

Водночас митрополит Арсеній заборонив читання цієї молитви у своїй єпархії – Куопіо і Карелії. Він дозволив провести панахиду, але без використання доданої молитви. У своєму листі до духовенства Арсеній пояснив, що проведення молебню може посилити розбіжності серед парафіян, серед яких є і українці, і росіяни.

За словами митрополита Арсенія, молитва є політичною заявою, оскільки підтримує одну зі сторін війни, тоді як завдання єпископа – зберігати єдність громади. Також він зазначив, що текст молитви не є частиною затверджених синодом літургійних книг, а був складений благодійною організацією.

«Тут зайнято позицію на користь однієї зі сторін війни. Серед наших парафіян є як українці, так і росіяни. Як єпископ єпархії, я повинен підтримувати єдність, а не розділяти громаду, стаючи на чийсь бік», – сказав митрополит.

Зауважимо, газета Helsingin Sanomat писала, що митрополит Арсеній вже потрапляв у скандали. Зокрема, у листопаді минулого року його секретаря було звільнено через погрозливу поведінку після того, як той висловлював підтримку російським цінностям.

До слова, у коментарях однієї з Facebook-груп місцевий мешканець розкритикував відмову осередку УПЦ МП Градизької ОТГ на Полтавщині переходити до ПЦУ, наголосивши, що протоієреєм місцевої церкви московського патріархату є батько голови селищної ради Мирослава Носи – Юрій Носа. Після цього рішенням Глобинського районного суду за позовом голови Градизької ОТГ місцевого мешканця змусили «спростувати» свій коментар та вибачитися.