Мерц погрожує позбавити Словаччину грошей ЄС: причина

За словами канцлера, держави, які порушують принципи верховенства права, можуть бути притягнуті до відповідальності

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може призупинити фінансування Словаччини з бюджету ЄС, якщо Братислава продовжить відходити від узгодженого курсу блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами канцлера, держави, які порушують принципи верховенства права, можуть бути притягнуті до відповідальності та позбавлені фінансування з боку ЄС. Фрідріх Мерц також згадав Угорщину, яка вже втратила значну частину фінансової підтримки через порушення принципів верховенства права. Він наголосив на необхідності збереження тиску на Будапешт.

Уряд словацького прем’єра Роберта Фіцо регулярно конфліктує з Євросоюзом і дедалі більше зближується з угорським лідером Віктором Орбаном, який виступає за скасування санкцій проти Росії, блокує допомогу Україні та відвідує російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, цього місяця в Угорщині партія Орбана внесла законопроєкт, що передбачає обмеження фінансування громадських організацій і медіа, які отримують кошти з-за кордону, заявляючи, що вони загрожують суверенітету країни. Цю ініціативу порівнюють із російським законом про «іноземних агентів».

«Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо рухатися цим курсом. Ми не можемо допустити, щоб рішення всього ЄС залежали від волі невеликої меншості. І тут, безумовно, потрібні чіткіші формулювання – а можливо, і жорсткіші конфлікти», – заявив Мерц.

Раніше група депутатів Європейського парламенту закликала Брюссель заморозити все фінансування, призначене для Угорщини, звинувативши цю країну в обмеженні свободи, підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після зустрічі президентів України та США 28 лютого, заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку у Facebook.

За словами Фіцо, Словаччина не підтримує стратегію «мир через силу», вважаючи її лише приводом для затягування війни. Він також висловив думку, що Україна не має достатньої військової могутності для ведення переговорів із позиції сили.

До слова, палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми. Про це повідомляє SME, передає «Главком». Зазначається, що відповідну пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її. А премʼєр-міністр Роберт Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього «недостатньо інформації».