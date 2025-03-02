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Словаччина більше не надаватиме Україні військову та фінансову допомогу – Фіцо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Словаччина більше не надаватиме Україні військову та фінансову допомогу – Фіцо
Фіцо: Словаччина запропонує ініціативу негайного припинення вогню
фото: Детектор медіа

Фіцо зазначає, що Словаччина не підтримує стратегію «мир через силу», вважаючи її лише приводом для затягування війни

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після зустрічі президентів України та США 28 лютого, заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку у Facebook.

За словами Фіцо, Словаччина не підтримує стратегію «мир через силу», вважаючи її лише приводом для затягування війни. Він також висловив думку, що Україна не має достатньої військової могутності для ведення переговорів із позиції сили.

Фіцо повідомив, що до завершення саміту ЄС, який відбудеться 6 березня, Словаччина запропонує ініціативу негайного припинення вогню. Однак він зазначив, що такий підхід не підтримують президент України Володимир Зеленський і більшість країн ЄС.

Окремо прем’єр наголосив на необхідності відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини та Західної Європи. Він заявив, що нинішня ситуація є абсурдною, оскільки газ зі сходу на захід не постачається, а Україна, за його словами, «забирає європейський газ».

Фіцо також застеріг, що якщо на саміті ЄС не буде враховано альтернативні думки щодо війни, Європейська Рада може не дійти згоди щодо висновків по Україні. Водночас він наголосив, що Словаччина підтримує необхідність посилення обороноздатності Європи.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: міністр Словаччина Володимир Зеленський Україна президент Роберт Фіцо

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